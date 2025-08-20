Obavijest HŽ-a: Moguća kašnjenja vlakova, najavljena i otkazivanja

Koristenje fotografija bez odobrenja PIXSELL-a njie dozvoljeno! Svako neovlasteno koristenje krsenje je autorskih i srodnih prav

Željeznički promet između Dugog Sela i Ivanić-Grada od 22. kolovoza u 0.40 sati do 24. kolovoza 2025. u 23 sata bit će zatvoren te će umjesto dijela vlakova voziti autobus, dok će dio vlakova od zagrebačkog glavnog kolodvora do Dugog Sela i Novske u oba smjera biti otkazan, priopćila je u srijedu HŽ Infrastruktura.

Promet se privremeno zatvara zbog radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugoga kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci.

Izvodit će se radovi na spajanju novog dijela pruge na postojeći dio na pružnoj dionici Dugo Selo - Prečec.

Po završetku projekata vrijednog 200 milijuna eura sufinanciranog iz EU-ovih fondova, pruga od Dugog Sela do Križevaca postat će dvokolosiječna i osposobljena za brzine do 160 km/h.

Puštanje u promet oba kolosijeka na ovoj dionici očekuje se do kraja godine, a završetak svih radova u 2026.

Više informacija o posebnoj regulaciji prometa putnici mogu pronaći na mrežnim stranicama HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza te u kolodvorima i stajalištima.

Zbog posebne organizacije prometa očekuju se kašnjenja zbog kojih se HŽ ispričava putnicima te ih moli za strpljenje i razumijevanje.