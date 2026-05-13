Grlić Radman u Ateni: Hrvatska i Grčka jačaju energetsku sigurnost jugoistoka Europe

13. svi. 2026. 15:10
Hrvatska i Grčka igraju „komplementarne uloge” u energetskoj sigurnosti jugoistoka Europe, rekao je u srijedu šef diplomacije Gordan Grlić Radman u Ateni.

Ministar vanjskih i europskih poslova boravi u radnom posjetu Grčkoj gdje se, osim s kolegom Giorgosom Gerapetritisom, sastao i s premijerom Kirijakosom Micotakisem

Energetika je danas pitanje od životne važnosti, rekao je Grlić Radman nakon susreta s grčkim ministrom, pa naglasio da Grčka i Hrvatska igraju važne „komplementarne uloge” za sigurnost opskrbe jugoistoka Europe – Hrvatska svojim LNG terminalom na Krku, a Grčka terminalima u Aleksandroupolisu i Revitusi.

Radom na prometnoj povezanosti dviju država može se i „ojačati uloga istočnog Mediterana” kao globalnih vrata prema Europi, kazao je Grlić Radman. 

Naglasio je da Grčka i Hrvatska snažno surađuju u nizu formata poput EU-a, NATO-a, skupine Prijatelja zapadnog Balkana, kvadrilaterale s Rumunjskom i Grčkom, Inicijative triju mora te skupine MED9 kojom Hrvatska ove godine predsjeda. 

Gerapetritis je rekao da je s hrvatskim ministrom „opsežno razgovarao” o zapadnom Balkanu, dodajući da Atena i Zagreb „najsnažnije” zagovaraju eurointegraciju tog prostora, ali na temelju provedbi reformi. Grčka će proširenje staviti za jedan od svojih prioriteta tijekom predsjedanja EU-om u drugoj polovici iduće godine, najavio je Grk. 

Čestitao je Hrvatskoj na nedavno održanom sastanku na vrhu Inicijative triju mora u Dubrovniku na kojem je Grčku predstavljao predsjednik Konstantinos Tasulas.

Grčki ministar poručio je da Atena pruža i „nepokolebljivu podršku” hrvatskom članstvu u Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj. Očekuje se da će Hrvatska postati dio te organizacije ove godine. 

