Za nikad ljepše ruže: Evo što učiniti za još bujniji cvat do kraja ljeta

Pravovremena rezidba u kolovozu nije samo estetski zahvat – ona je ključan korak za dugoročno zdravlje i ljepotu ružinih grmova
Za bujniji rast ruža u kolovozu ključno je pravilno orezivanje, kojem cilj nije samo estetsko oblikovanje biljke, već i poticanje novog rasta, bolje cirkulacije zraka te sprječavanje razvoja gljivičnih bolesti i drugih čestih problema, prenosi tportal.
Evo zašto je rezidba ključna
Prema preporukama stručnjaka iz BBC Gardeners’ World Magazinea, redovitim uklanjanjem starih i neproduktivnih grana biljka snagu usmjerava na zdrave izbojke i bujnije cvjetove.
Pravodobno uklanjanje starih, oštećenih i iscrpljenih izboja omogućuje bolju prozračnost i smanjuje mogućnost razvoja bolesti. Biljka na taj način više energije usmjerava na rast novih, snažnih izdanaka, što rezultira bujnijim i dugotrajnijim cvjetanjem u sljedećoj sezoni.
Osim što pridonosi estetskom izgledu, rezidba u kolovozu ima i funkcionalnu ulogu: osigurava ravnotežu između starog i novog rasta, poboljšava raspored grana te čini grm otpornijim na nepovoljne vremenske uvjete.
Ovo se posebno odnosi na tzv. rambling ruže – snažne penjačice koje se često sade uz zidove, pergole i lukove. One cvatu jednom godišnje, u snažnom ljetnom valu, a nakon toga se grane brzo zapliću i gube produktivnost.
Pravilno orezivanje u par koraka
Osnovni principi orezivanja vrijede za sve ruže: potrebno je ukloniti suhe, oštećene ili bolesne grane, skratiti izbojke do pupa okrenutog prema van kako bi se postigao otvoren oblik te prorijediti gusto raspoređene grane koje se međusobno isprepliću.
Uz rambling ruže, sličan pristup koristi se i kod pokrivačica tla te nekih vrsta divljih ruža. Grmolike ruže, poput hibridnih čajevki i floribundi, orezuju se svake godine znatno kraće jer cvatu na mladim izbojcima, dok se kod mini i patuljastih ruža uklanja tek tanki i neproduktivni rast.
Kod ruža penjačica cilj je održati osnovnu strukturu uz zid ili ogradu, dok se bočni izbojci skraćuju kako bi biljka zadržala oblik i istodobno imala obilnije cvjetanje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
