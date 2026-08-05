Marinko Krešić: Da su pobunjeni Srbi prihvatili mirovni plan ne bi bilo Oluje, ali bi imali državu u državi

"Ne vidim dobro u tome kada netko nije u dobrim odnosima. Njih dvojica se moraju naći i dogovoriti jer nije vrijeme za rasprave o tome tko je u pravu, nego je vrijeme da Hrvatska ide naprijed. Zajednička pitanja kao što je vojska ne mogu se riješiti bez jednog od njih. Nadam se da će napokon to shvatiti i pružiti si ruku. A ako imaju nekih neriješenih privatnih stvari, neka ih raščiste, Nitko nema pravo prepucavati se preko leđa branitelja. Vrijeme je da sjednu pa kao kad se bira papa, nek' se zatvore i dok se ne pusti bijeli dim neka rasprave što imaju."