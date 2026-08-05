OBLJETNICA "OLUJE"
Marinko Krešić: Da su pobunjeni Srbi prihvatili mirovni plan ne bi bilo Oluje, ali bi imali državu u državi
Gost specijalnog programa televizije N1 povodom proslave 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja bio je i umirovljeni general-bojnik Marinko Krešić, predsjednik Hrvatskog generalskog zbora.
Pripreme za Oluju počele su još od vremena balvan-revolucije ustrojavanjem Hrvatske vojske, rekao je Krešić u uvodu.
"Izgradnjom gardijskih brigada dobili smo na snazi i zajedništvu, a tu su snagu pokazale već tri mjeseca prije Oluje u vojnoj operaciji Bljesak. Tada je Hrvatska vojska pokazala svoju pravu snagu."
Na pitanje što je bilo najteže u pripremi akcije Oluja, Krešić je kazao kako je najzahtjevnije bilo prikupljanje dovoljno naoružanja kojeg Hrvatska nije imala dovoljno.
"Najveću odgovornost snosi srpska strana"
"U isto vrijeme pratili smo i mirovne akcije i nadali se da ulaskom UNPROFOR-a možda nećemo ni morati ići u okršaj. Međutim, pokazalo se da su pobunjeni Srbi odbili sve ponuđene opcije i pružene ruke. Najveću odgovornost snosi srpska strana jer nije htjela prihvatiti mir ponuđen planom Z4. Da je prihvatila taj plan, ne bi imali Oluju. Imali bi mir, ali bi imali i državu u državi. Kada su to odbili, jedini način bio je da se napravi operacija Oluja", objasnio je Krešić.
Podsjetio je kako su gardijske brigade bile osnovane i opremljene pod embargom na uvoz oružja te da su sposobni ljudi uspjeli tada nabaviti naoružanje.
"Ako su iz JNA na hrvatsku stranu prešla tri ili četiri MiG-a, otkud je onda u Oluji bilo 26 MiG-ova koji su tog dana u 5 ujutro započeli udare na zapovjedne i komunikacijske centre pobunjenih Srba? Htjelo se to učiniti brzo i žestoko, tako da bude što manje žrtava. I bilo ih je na obje strane, s obzirom na to o kakvoj se akciji radilo", kazao je umirovljeni general Krešić.
"Nema govora da su SAD sudjelovale u Oluji"
Na pitanje kakva je bila uloga Amerikanaca u Oluji, je li istina da su pomogli Hrvatskoj vojsci ili se ta uloga mistificira, Krešić je kazao kako se čulo puno takvih tvrdnji, ali da SAD nisu vojno sudjelovale u Oluji.
"Govorilo se da su te napade avionima u 5 ujutro (kojima je počela Oluja) izvršile američke snage. To je nevjerojatno. Amerikanci su samo tražili da kad počne Oluja budu nazočni u stožeru gdje sam i ja bio kako bi pratili tijek događanja, tako da nema govora da su SAD sudjelovale. Bili smo partneri, iako tada nismo bili u NATO-u."
Krešić je tomu dodao kako je Hrvatska vojska raspolagala američkim komunikacijskim uređajima, ali "još iz vremena Vijetnamskog rata".
"Time smo imali stvarne snimke stanja na terenu pa smo kako bismo mogli s terena da smo mogli izbjeći prekomjerno granatiranje objekata u kojima su bili civili", dodao je.
Bi li Oluja danas bila složenija vojna akcija?
Na pitanje bi li Oluja u današnje vrijeme bila kompleksnija i zahtjevnija vojna operacija, Krešić je kazao kako je onda ljudski faktor bio presudan, dok je danas naglasak na tehnologiji.
"Mi smo s ljudima pobijedili i uz tehnologiju i načine na koji se danas vode ratovi, takav način ratovanja sigurno je za proučavanje budućim naraštajima. Bez ljudskog faktora, bez obučenog vojnika nema pobjede. Stali smo čizmama u svaki grad i uspostavili red i disciplinu. Bilo je kasnije nekih sporadičnih događanja koje nismo mogli kontrolirati, ali u samoj akciji Oluja sve je bilo pod kontrolom."
"Nek se zatvore i dogovore, kao kad se bira papa"
Osvrnuo se i na odnos predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koji na proslavi u Kninu nisu komunicirali.
"Ne vidim dobro u tome kada netko nije u dobrim odnosima. Njih dvojica se moraju naći i dogovoriti jer nije vrijeme za rasprave o tome tko je u pravu, nego je vrijeme da Hrvatska ide naprijed. Zajednička pitanja kao što je vojska ne mogu se riješiti bez jednog od njih. Nadam se da će napokon to shvatiti i pružiti si ruku. A ako imaju nekih neriješenih privatnih stvari, neka ih raščiste, Nitko nema pravo prepucavati se preko leđa branitelja. Vrijeme je da sjednu pa kao kad se bira papa, nek' se zatvore i dok se ne pusti bijeli dim neka rasprave što imaju."
Prepucavanje preko leđa junaka Domovinskog rata
A to prepucavanje lomi se i preko leđa generala Tihomira Kundida, načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga.
"Bez tog prepucavanja on bi sigurno podnio račune i Saboru i Vladi i glavnom zapovjedniku. Nije dobro za budućnost Hrvatske vojske da je u nemilosti i da ne može raditi svoje poslove. On je junak Domovinskog rata, od prvog je dana u Hrvatskoj vojsci. Zato želim da i predsjednik države i predsjednik Vlade shvate kako nije dobro brati zasluge preko leđa vojske", poručio je predsjednik Hrvatskog generalskog zbora.
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