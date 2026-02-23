Sedam prijedloga za proteinski ručak koji će vas satima držati sitima

Shutterstock

Ako ste odlučili malo popraviti formu i više paziti na zdravlje, jedan od ključnih koraka svakako je prehrana. Većina zdravstvenih stručnjaka preporučuje ručak koji će vas držati sitima sve do večere, a u pravilu bi se trebao uglavnom temeljiti na proteinima.

Nutricionistica Tara Collingwood za portal EatThisNotThat daje prijedloge za ručak bogat proteinima koji će vas držati sitima bez popodnevnog pada energije.

Prijedlozi za proteinski ručak

Grilana piletina ili tofu

Collingwood preporučuje porciju grilane piletine ili tofua.

"Obrok temeljen na proteinima, uz povrće i umjerenu porciju cjelovitih žitarica, pruža stabilnu energiju bez naglog pada koji dolazi od rafiniranih ugljikohidrata. To mogu biti piletina ili tofu, pečeno povrće, kvinoja ili zdrav preljev za salatu“, kaže ona.

Salata s lososom ili tunom

"Masna riba poput lososa osigurava proteine, ali i omega-3 masne kiseline, koje potiču osjećaj sitosti i podržavaju funkciju mozga, što pomaže da ostanete fokusirani tijekom poslijepodneva. Jednako dobro funkcionira i tuna iz konzerve“, navodi Collingwood.

Leća ili grah + dodatni proteini

Juha od leće ili grah uz dodatni izvor proteina još je jedna jednostavna opcija za ručak.

Tortilja s pilećom salatom i grčkim jogurtom

"Ako koristite grčki jogurt umjesto majoneze, povećavate udio proteina, dok obrok ostaje lakši i uravnoteženiji. Dodajte celer, grožđe ili jabuke za hrskavost i dodatna vlakna“, kaže Collingwood.

Ostaci večere

Ostaci večere od prethodnog dana najjednostavnije su rješenje.

Svježi sir

"Svježi sir bogat je proteinima i odlično se kombinira s povrćem, integralnim krekerima ili voćem za uravnotežen obrok usred dana“, kaže ona.

Integralni sendvič s puretinom ili humusom i povrćem

Na kraju preporučuje sendvič s puretinom ili humusom i povrćem od integralnog kruha.