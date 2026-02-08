Ova stanja ne utječu samo na probavni sustav, već mogu zahvatiti cijeli organizam. Jedan od češćih znakova je stalni umor i osjećaj iscrpljenosti, čak i nakon odmora. Tijelo u takvim situacijama troši više energije, a istodobno slabije apsorbira hranjive tvari, što može dovesti do slabosti i anemije, piše Klix.