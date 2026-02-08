Oglas

Simptomi koje nikako ne smijete ignorirati: Mogu upućivati na ozbiljne bolesti crijeva

N1 Info
08. velj. 2026. 11:31
Probavne smetnje često se povezuju sa stresom, neredovitom prehranom ili prolaznim zdravstvenim tegobama. Ipak, kada se određeni simptomi ponavljaju i traju dulje vrijeme, to može upućivati na ozbiljnije poremećaje, uključujući kronične upalne bolesti crijeva.

Ova stanja ne utječu samo na probavni sustav, već mogu zahvatiti cijeli organizam. Jedan od češćih znakova je stalni umor i osjećaj iscrpljenosti, čak i nakon odmora. Tijelo u takvim situacijama troši više energije, a istodobno slabije apsorbira hranjive tvari, što može dovesti do slabosti i anemije, piše Klix.

Gubitak tjelesne težine bez očitog razloga i smanjen apetit također mogu biti prisutni. Ovi simptomi često su praćeni bolovima u trbuhu, osjećajem nelagode nakon obroka i probavnim problemima. Kod nekih osoba može se pojaviti i blago povišena tjelesna temperatura koja traje bez jasnog uzroka.

Promjene se mogu odraziti i na druge dijelove tijela. Bolovi u zglobovima, osobito u koljenima i gležnjevima, mogu se pojaviti bez prethodne ozljede. Osim toga, mogu se javiti kožne promjene, bolne ranice u ustima, noćno znojenje te problemi s očima, poput crvenila i osjetljivosti na svjetlost.

Posebnu pozornost treba obratiti na promjene u stolici. One ne moraju uvijek uključivati prisutnost krvi, već mogu značiti promjenu učestalosti pražnjenja, drukčiju konzistenciju, pojavu sluzi ili iznenadnu i hitnu potrebu za odlaskom na toalet.

Uporne i ponavljajuće probavne smetnje, čak i kada djeluju bezazleno, ne bi trebalo zanemarivati. Pravodobna reakcija može pomoći u sprječavanju komplikacija i očuvanju svakodnevnog funkcioniranja.

