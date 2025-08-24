Namirnice zbog kojih se osjećate umornije: Mnoge od njih rado jedemo

Nije neobično vratiti se kući s posla nakon iscrpljujućeg dana i ne poželjeti ništa drugo nego odmah leći u krevet. Međutim, znanstvenici su utvrdili da se zbog konzumacije određenih namirnica možete osjećati još umornije.
Prema američkim istraživačima, više razine tiramina, molekule koja ima ulogu u regulaciji krvnog tlaka, mogu povećati rizik od prekomjerne dnevne pospanosti (EDS), prenosi klix.
Zreli sirevi, sušeno i prerađeno meso, namazi na bazi ekstrakta kvasca, sušeno voće te ukiseljene ili zasoljene namirnice poput ribe bogati su tiraminom. Stručnjaci kažu da su rezultati njihova istraživanja, objavljeni u stručnom časopisu Lancet eBioMedicine, pokazali da se EDS može liječiti jednostavnim promjenama u prehrani.
"Naše istraživanje sugerira da prehrana i genetika mogu igrati važnu ulogu u EDS-u. Kako sve više otkrivamo što se događa na biološkoj razini, počinjemo razumijevati kako i zašto se EDS javlja, rane znakove da ga netko možda ima i što možemo učiniti kako bismo pomogli pacijentima", rekao je glavni autor istraživanja Tariq Faquih.
Primjeri koje treba izbjegavati
Dodao je da je kliničko ispitivanje sljedeći veliki korak te da bi im moglo pomoći utvrditi mogu li omega-3 i omega-6 masne kiseline smanjiti rizik od EDS-a.
U zrele sireve ubrajaju se cheddar, feta, parmezan i brie. Salama, kobasice, slanina i mortadela klasificiraju se kao suhomesnati proizvodi i prerađeno meso.
U namaze na bazi ekstrakta kvasca spadaju Marmite i Vegemite, dok su prezrele banane i avokado uobičajeni primjeri sušenog ili prezrelog voća.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
