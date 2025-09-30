brisači?
VIDEO / Stjuardesa uhvatila trenutak koji putnici obično ne vide
Video snimljen iz kokpita aviona prikazuje teške uvjete u kojima piloti slijeću.
"To je bio dan kada sam saznala da avioni imaju brisače vjetrobranskog stakla“, napisala je tiktokerka Mina, koja koristi korisničko ime @damailufta.
Video ove stjuardese prikazuje pogled iz kokpita, a brzo je postao online hit.
Slijetao na aerdrom u Noverškoj
Mina je sjedila odmah iza pilota i kopilota i uhvatila njihovu perspektivu dok je avion slijetao na aerodrom Sola u Stavangeru u Norveškoj.
Ona je za New York Post izjavila da je bila stjuardesa za Norwegian Airlines i da nije radila te noći kada je snimila video, već je bila samo putnica u aviona. Pilota je upitala može li provesti dio leta u kokpitu.
@damailufta
This was the day I learned that planes have wiper blades 😂 #boeing737 #planelanding #flying #flynorwegian♬ original sound - damailufta
"Bio je to kratak let od 40 minuta, ali je padala jaka kiša", rekla je. „Nije bio težak let. Ali mi se činio veoma zanimljivim i htjela sam ga snimiti jer se nije moglo ništa vidjeti“, objasnila je.
Rijedak uvid u ono što se događa u kokpitu tijekom lošeg vremena ostavio je pratitelje zbunjenima i - pomalo uplašenima.
"Pamte li piloti sve te tipke?", upitao je jedan korisnik društvenih mreža.
"To je bio dan kada sam naučio da ne bih trebao biti pilot", našalio se drugi.
