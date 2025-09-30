Oglas

brisači?

VIDEO / Stjuardesa uhvatila trenutak koji putnici obično ne vide

author
N1 Slovenija
|
30. ruj. 2025. 19:32
pogled iz kokpita
Screenshot / TikTok

Video snimljen iz kokpita aviona prikazuje teške uvjete u kojima piloti slijeću.

Oglas

"To je bio dan kada sam saznala da avioni imaju brisače vjetrobranskog stakla“, napisala je tiktokerka Mina, koja koristi korisničko ime @damailufta.

Video ove stjuardese prikazuje pogled iz kokpita, a brzo je postao online hit.

Slijetao na aerdrom u Noverškoj

Mina je sjedila odmah iza pilota i kopilota i uhvatila njihovu perspektivu dok je avion slijetao na aerodrom Sola u Stavangeru u Norveškoj.

Ona je za New York Post izjavila da je bila stjuardesa za Norwegian Airlines i da nije radila te noći kada je snimila video, već je bila samo putnica u aviona. Pilota je upitala može li provesti dio leta u kokpitu.

@damailufta

This was the day I learned that planes have wiper blades 😂 #boeing737 #planelanding #flying #flynorwegian

♬ original sound - damailufta

"Bio je to kratak let od 40 minuta, ali je padala jaka kiša", rekla je. „Nije bio težak let. Ali mi se činio veoma zanimljivim i htjela sam ga snimiti jer se nije moglo ništa vidjeti“, objasnila je.

Rijedak uvid u ono što se događa u kokpitu tijekom lošeg vremena ostavio je pratitelje zbunjenima i - pomalo uplašenima.

"Pamte li piloti sve te tipke?", upitao je jedan korisnik društvenih mreža.

"To je bio dan kada sam naučio da ne bih trebao biti pilot", našalio se drugi.

Teme
avion iznutra kokpit stjuardesa

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ