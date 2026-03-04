Što se događa kada pucketamo zglobovima prstiju? Simulacija dala odgovor

Istraživanje nazvano „Povuci moj prst“ dobilo je ime po igri koju igraju školarci. Znanstvenici su napokon istražili što se zapravo događa kada pucketamo zglobovima prstiju.
Međunarodni tim koristio je MRI snimanje kako bi utvrdio što se događa unutar zglobova prstiju i što uzrokuje karakterističan zvuk pucketanja. Uzrok je, kako su primijetili, stvaranje šupljine unutar zgloba, prenosi City Magazine.
„Zovemo ga ‘Povuci moj prst istraživanje’ – i zapravo smo povukli nečiji prst i snimili što se događa na MRI-u“, kaže Greg Kavčuk, profesor na Fakultetu rehabilitacijske medicine Sveučilišta Alberta. „Kada to učinite, možete vrlo jasno vidjeti što se događa unutar zglobova.“
Znanstvenici raspravljaju o uzroku zvuka pucketanja još od 1947. godine, kada su britanski istraživači teoretizirali da je riječ o stvaranju mjehurića pare. Ta je teorija dovedena u pitanje sedamdesetih godina, kada je druga skupina smatrala da bi zvuk mogao nastajati pucanjem tih mjehurića, piše Science Alert.
Pucketanje zglobova za potrebe istraživanja izveo je kiropraktičar Jerome Fryer, koji to može učiniti na zahtjev. „Fryer je u tome zaista talentiran“, kaže Kavčuk.
MRI video zabilježio je svaki zvuk pucketanja u stvarnom vremenu, koji se događa za manje od 310 milisekundi. Pucketanje i razdvajanje zgloba povezani su s brzim stvaranjem šupljine ispunjene plinom u sinovijalnoj tekućini, klizavoj tvari koja podmazuje zglobove.
„To je pomalo kao stvaranje vakuuma“, objasnio je Kavčuk. „Kada se zglobne površine naglo razdvoje, nema dovoljno tekućine da popuni povećani volumen zgloba, pa nastaje šupljina i taj je događaj povezan sa zvukom.“
Znanstvenici su izračunali da sila koja se stvara prilikom pucketanja zglobova ima dovoljno energije da ošteti tvrde površine.
Ipak, istraživanja pokazuju da navika pucketanja zglobova ne izaziva dugoročne posljedice. „Sposobnost da pucketate zglobovima mogla bi biti povezana sa zdravljem zglobova“, rekao je Kavčuk.
Što se tiče tvrdnji da pucketanje izaziva artritis, istraživač Donald Unger testirao je teoriju na sebi. Tijekom 50 godina pucketao je zglobovima lijeve ruke dva puta dnevno, dok desnu nije. Rezultate je objavio 2004. godine i naveo da nije bilo razlike između ruku. Prema dostupnim podacima, čini se da je riječ o mitu i da pucketanje zglobova ne izaziva ozbiljne posljedice.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
