Što se događa kada pucketamo zglobovima prstiju? Simulacija dala odgovor

Što se tiče tvrdnji da pucketanje izaziva artritis, istraživač Donald Unger testirao je teoriju na sebi. Tijekom 50 godina pucketao je zglobovima lijeve ruke dva puta dnevno, dok desnu nije. Rezultate je objavio 2004. godine i naveo da nije bilo razlike između ruku. Prema dostupnim podacima, čini se da je riječ o mitu i da pucketanje zglobova ne izaziva ozbiljne posljedice.