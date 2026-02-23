Milanović: OSRH neće surađivati s izraelskom vojskom. Pozivam Vladu da obustavi sve dogovore

U tom kontekstu, pozivam Vladu RH - koja je nadležna i odgovorna za nabavu vojne opreme i oružja - da obustavi sve planirane dogovore, ugovore ili sporazume koji bi uključivali kupovinu oružja i vojne opreme iz Izraela. Odgovornost je predsjednika Vlade da na vrijeme reagira te postupi u skladu s interesima Republike Hrvatske. A hrvatski su interesi suradnja sa saveznicima iz NATO-a i istovremeno jačanje kapaciteta hrvatske industrije za posredno ili direktno sudjelovanje u proizvodnji vojne opreme.