Evo kako smanjiti veterinarske troškove za kućne ljubimce

"Veće pasmine pasa trebaju mnogo veće doze lijekova od manjih, što je skuplje. Mnogi veterinari se šale da im francuski buldozi donose zaradu - i to s razlogom, jer su, nažalost, kao i mnoge druge pasmine, skloni brojnim zdravstvenim problemima čije je liječenje skupo“, rekao je veterinar Simpson-Vernon, piše klix.ba.