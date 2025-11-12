PET SAVJETA
Evo kako smanjiti veterinarske troškove za kućne ljubimce
Troškovi liječenja bolesne ili ozlijeđene životinje često mogu naglo porasti, ali postoji niz stvari koje možete učiniti kako biste smanjili veterinarske troškove za svog ljubimca.
Oglas
Veterinar Ben Simpson-Vernon iz Ujedinjenog Kraljevstva podijelio je pet praktičnih savjeta za smanjenje troškova veterinarske skrbi.
Izbor pasmine
Neke pasmine pasa i mačaka puno su skuplje za održavanje kada je riječ o veterinarskim troškovima. Stoga bi prvi savjet bio da to uzmete u obzir pri odabiru ako kupujete štene ili mače.
"Veće pasmine pasa trebaju mnogo veće doze lijekova od manjih, što je skuplje. Mnogi veterinari se šale da im francuski buldozi donose zaradu - i to s razlogom, jer su, nažalost, kao i mnoge druge pasmine, skloni brojnim zdravstvenim problemima čije je liječenje skupo“, rekao je veterinar Simpson-Vernon, piše klix.ba.
Kastrirajte ženke pasa i mačaka
Ženke pasa imaju veći rizik tijekom života od pojave piometre — opasne infekcije maternice pri kojoj se organ puni gnojem.
"To isto viđamo i kod ženki mačaka koje nisu kastrirane. Često se ne otkrije dok ljubimac ne postane jako bolestan, a liječenje obično zahtijeva hospitalizaciju i hitnu histerektomiju, što je znatno skuplje od rutinske sterilizacije“, objašnjava on.
Nemojte psu davati kosti
Suprotno uvriježenom mišljenju da psi uživaju glodati kosti, veterinar savjetuje da to zapravo može biti štetno za vašeg ljubimca.
"Vidim mnogo pasa sa slomljenim zubima zbog žvakanja pretvrdih kostiju, pri čemu fraktura zuba otkriva pulpnu šupljinu ili živac unutar zuba. To može dovesti do bolova i visokog rizika od stvaranja apscesa uzrokovanog truljenjem zuba, pa se zub najčešće mora izvaditi“, objašnjava.
Pazite da ljubimac ne postane pretil
Slično kao i kod ljudi, problemi s težinom mogu uzrokovati brojne zdravstvene poteškoće i kod životinja.
"Znamo da psi i mačke koji su preteški žive kraće i imaju veći rizik od zdravstvenih problema poput dijabetesa, respiratornih poremećaja i artritisa“, rekao je.
Redovito cijepljenje
Veterinar Simpson-Vernon ističe da su cjepiva koja se daju kućnim ljubimcima iznimno sigurna. Ona sprječavaju neke po život opasne infekcije, poput parvovirusa i leptospiroze kod pasa te virusa leukemije kod mačaka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas