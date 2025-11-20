Stručnjaci za grijanje otkrivaju što brojevi na ventilu vašeg radijatora zapravo znače

Ilustracija / Pixabay

Ako ste se ikada pitali što brojevi na bočnoj strani ventila vašeg radijatora zapravo znače, British Gas je objasnio sve što trebate znati.

Jedan od načina kako održati dom toplim, a istovremeno smanjiti račune, jest prilagođavanje temperatura na radijatorima.

TRV, ili termostatski ventil radijatora, mali je uređaj koji se nalazi sa strane radijatora, prema British Gasu, piše express.

"U osnovi, postavljanjem TRV ventila na radijatore možete pojedinačno kontrolirati temperaturu u svakoj prostoriji. Oni detektiraju temperaturu u prostoriji, a zatim podešavaju radijator tako da prostorija bude onoliko topla koliko želite.”

Obično imaju brojčanik s brojevima od 0 do 5, pri čemu svaki broj odgovara određenom rasponu temperature.

Prema British Gasu, brojevi na radijatoru obično odgovaraju sljedećim temperaturama: 1 = 10°C, 2 = 15°C, 3 = 20°C, 4 = 25°C i 5 = 30°C.