Četiri jednostavna trika za radijatore: Uštedjet ćete na grijanju

Ako želite uštedjeti novac i smanjiti račune za energiju, postoji nekoliko jednostavnih promjena koje možete napraviti – a sve se svodi na pravilno korištenje radijatora.
Kako dolazi zimska hladnoća, mnogi pojačavaju grijanje kako bi im u domu bilo ugodno toplo. No, za neke je grijanje tijekom cijelog dana luksuz koji si, zbog visokih troškova energije, ne mogu priuštiti. Dobra vijest je da postoje načini kako uštedjeti novac, a istovremeno povećati toplinu u domu, piše Express.
Potrošački stručnjaci iz organizacije Which? podijelili su četiri jednostavna trika s radijatorima koji vam mogu pomoći da uštedite i do nekoliko stotina eura godišnje. Ove male prilagodbe mogu značajno poboljšati učinkovitost grijanja i smanjiti troškove, a preporučuje se primjenjivati ih svaki put kada uključujete grijanje – osobito ako želite smanjiti potrošnju.
Ovi savjeti nadovezuju se na preporuku financijskog stručnjaka Martina Lewisa, koji je nedavno otkrio da jedan uobičajeni kućanski predmet iz kuhinje može poboljšati učinkovitost grijanja i zadržati toplinu u domu.
1. Očistite radijatore od prašine
Prije nego što uključite grijanje, preporučuje se da temeljito očistite radijatore. Prašina djeluje kao izolator – sprječava cirkulaciju toplog zraka i time smanjuje učinkovitost grijanja. To znači da sustav mora raditi više da bi postigao željenu temperaturu.
Redovitim čišćenjem poboljšavate učinkovitost radijatora, ali i kvalitetu zraka u prostoru, jer prašina može sadržavati alergene. Posebnu pažnju obratite na unutarnje rebrenice koje najčešće zadržavaju nečistoće.
2. Postavite foliju iza radijatora
Prema savjetu Martina Lewisa, postavljanje aluminijske folije iza radijatora može pomoći u boljem zadržavanju topline – osobito na vanjskim zidovima.
Možete kupiti posebnu foliju za radijatore, ali i obična kuhinjska aluminijska folija poslužit će jednako dobro.
Postupak je jednostavan: izmjerite razmak između nosača radijatora, izrežite foliju prema toj mjeri i učvrstite je obostranom ljepljivom trakom.
3. Uklonite velike predmete ispred radijatora
Ako imate sofu ili ormar postavljen uz radijator, svakako ga odmaknite barem 30 centimetara od izvora topline.
Veliki komadi namještaja mogu blokirati cirkulaciju toplog zraka i time smanjiti učinkovitost grijanja. To ne samo da čini prostor hladnijim, nego i povećava potrošnju energije – jer sustav mora dulje raditi da bi zagrijao prostoriju.
4. Ispustite zrak iz radijatora (tzv. „bleeding”)
Prije nego što nastupi prava zimska hladnoća, preporučuje se ispustiti zrak iz radijatora. Zrak u sustavu sprječava protok tople vode, što može značajno smanjiti toplinsku učinkovitost.
Postupak je jednostavan:
- Isključite grijanje i pričekajte da se radijatori ohlade.
- Stavite ručnik i posudu ispod ventila za ispuštanje zraka.
- Pomoću ključa za radijator ili odvijača polako otvorite ventil (okrenite ga ulijevo) dok ne čujete šištanje zraka.
- Kada zrak prestane izlaziti i pojavi se voda, odmah zatvorite ventil (okrenite ga udesno).
- Nakon toga uključite grijanje i provjerite tlak u bojleru.
