Četiri jednostavna trika za radijatore: Uštedjet ćete na grijanju

Kako dolazi zimska hladnoća, mnogi pojačavaju grijanje kako bi im u domu bilo ugodno toplo. No, za neke je grijanje tijekom cijelog dana luksuz koji si, zbog visokih troškova energije, ne mogu priuštiti. Dobra vijest je da postoje načini kako uštedjeti novac, a istovremeno povećati toplinu u domu, piše Express.