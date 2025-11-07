Zašto nije pametno da sami odzračujete radijator?

U saveznoj njemačkoj zemlji Sjeverna Rajna-Vestfalija (NRW) mnogi stanari imaju običaj sami odzračivati svoje radijatore čim primijete da se griju neravnomjerno ili da se čuju "mjehurići" i klokotanje u cijevima.
Međutim, Potrošački centar NRW (Verbraucherzentrale NRW) upozorava da takvo samostalno djelovanje može imati ozbiljne posljedice — u najgorem slučaju, cijeli sustav grijanja može prestati raditi.
Zašto odzračivanje grijanja može biti rizično
Kada se u sustavu grijanja nakupi zrak, to može uzrokovati neugodne zvukove poput klokotanja ili zviždanja te slabiju toplinsku učinkovitost. Iako se čini logičnim rješenje – otvoriti ventil i ispustiti zrak – stručnjaci upozoravaju da to nije posao stanara.
Energijski savjetnik Florian Bublies iz Potrošačkog centra NRW objašnjava da ako tlak u sustavu grijanja postane prenizak, kotao se može potpuno isključiti. To znači da ne samo jedan radijator, nego čitava instalacija može prestati raditi.
Osim toga, pri odzračivanju često iz sustava iscuri mala količina vode. Taj se gubitak mora ponovno nadoknaditi, ali to smije učiniti samo stručna osoba ili vlasnik zgrade, jer je potrebno precizno podesiti tlak i količinu vode u sustavu. Ako se to ne učini, sustav može raditi neučinkovito, trošiti više energije, pa čak i oštetiti dijelove grijanja, piše Fenix Magazin.
Što stanari trebaju učiniti
Ako radijatori ostaju hladni, griju se samo djelomično ili se čuju neuobičajeni zvukovi, stanari bi prvo trebali obavijestiti svog stanodavca. Tek nakon dogovora s njim smije se pristupiti odzračivanju.
Potrošački centar preporučuje da se provjera i održavanje grijanja obavi prije početka sezone grijanja, idealno sredinom rujna. Tada se zajedno sa stanodavcem može provjeriti jesu li tlak i količina zraka u sustavu u ravnoteži — samo tada grijanje radi učinkovito i pouzdano.
Zašto je odzračivanje uopće važno
Stručnjaci potvrđuju da zrak u cijevima može značajno povećati potrošnju energije.
Radijatori koji „klokću“ mogu trošiti do 15 % više energije. U prosječnom stanu to znači oko 40 eura dodatnog troška godišnje.
Tipični znakovi problema su: klokotanje, zviždanje, hladan gornji dio radijatora ili usporeno zagrijavanje prostorije.
Ako se grijanje mora često odzračivati, to može ukazivati na propusnosti u sustavu koje bi trebao pregledati serviser.
Pravila i odgovornosti u najmu
Zakonski gledano, stanarima nije zabranjeno odzračivati radijatore. Ako se radi o malom, lokalnom problemu — primjerice, samo jednom radijatoru s malo zraka — mogu to učiniti sami, pod uvjetom da time ne mijenjaju tlak u cijelom sustavu.
Međutim, u zgradama s centralnim grijanjem situacija je osjetljivija. Odzračivanje u jednom stanu može uzrokovati pad tlaka u cijelom sustavu, što onda utječe na sve stanove u zgradi. Zbog toga je stanodavac odgovoran za ispravan rad i održavanje grijanja, kao i za eventualna popravke.
Ako grijanje ne radi ispravno, stanar mora odmah obavijestiti stanodavca — ne smije sam pokušavati „popraviti“ sustav, jer bi mogao pogoršati situaciju.
Čest problem – nebriga stanodavaca
Florian Bublies upozorava da se mnogi problemi s grijanjem pogoršavaju jer stanodavci često zanemaruju redovito održavanje. Mnogi nemaju planirane termine za provjeru i odzračivanje sustava prije sezone grijanja, pa stanari često ostanu bez pomoći dok već trpe hladne radijatore.
"Često čujemo da se vlasnik jednostavno ne brine o sustavu grijanja. Samo vrlo mali broj njih to redovito obavlja samoinicijativno", kaže Bublies.
Zato Potrošački centar savjetuje stanarima da pravovremeno kontaktiraju svog stanodavca, još prije početka hladnijeg razdoblja, kako bi se spriječili kvarovi i osiguralo učinkovito grijanje kroz cijelu sezonu.
