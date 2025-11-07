Zašto nije pametno da sami odzračujete radijator?

Osim toga, pri odzračivanju često iz sustava iscuri mala količina vode. Taj se gubitak mora ponovno nadoknaditi, ali to smije učiniti samo stručna osoba ili vlasnik zgrade, jer je potrebno precizno podesiti tlak i količinu vode u sustavu. Ako se to ne učini, sustav može raditi neučinkovito, trošiti više energije, pa čak i oštetiti dijelove grijanja, piše Fenix Magazin.