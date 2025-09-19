Digitalni euro razljutio je pola Bruxellesa. Evo što o tome trebate znati

Predloženi digitalni euro potpuno je drugačiji. On bi „sjedio” u (digitalnom) sefu i čekao vas. Nitko ga u međuvremenu ne bi posudio za kupnju kuće ili pokretanje posla. Jedan digitalni euro u vašem digitalnom novčaniku bio bi pravno jednako stvaran kao jedan fizički euro u vašem džepu. A budući da bi ESB vodio evidenciju o tome koliko digitalnih eura posjedujete, to ga čini čak sigurnijim od fizičke gotovine — koja se daleko lakše može ukrasti, izgubiti ili uništiti.