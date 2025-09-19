Berlin naredio hitnu evakuaciju dvadeset tisuća ljudi nakon pronalaska bombe u rijeci

Berlinski gradski dužnosnici pozvali su tisuće ljudi na evakuaciju iz središnjeg dijela njemačke prijestolnice nakon što je u rijeci Spree otkrivena neeksplodirana bomba iz Drugog svjetskog rata. Naredba o evakuaciji donesena je sinoć
Policija je uspostavila sigurnosni perimetar od 500 metara u gusto naseljenom dijelu grada. Policajci su išli od vrata do vrata, osobno obavještavajući stanovnike o nužnoj evakuaciji i pružajući upute o daljnjim koracima.
Berlinske novine Tagesspiegel izvijestile su o dugim redovima u hitnom skloništu otvorenom u gradskoj vijećnici u četvrti Mitte, gdje su stotine ljudi čekale da se registriraju za privremeni smještaj. Budući da kapaciteti nisu bili dovoljni, ubrzo nakon ponoći otvoreno je i dodatno sklonište u obližnjoj školi, kako bi se smjestio veći broj evakuiranih građana.
Alle Personen sind aufgefordert den Sperrkreis umgehend zu verlassen. Bitte rechnen Sie damit, dass die Sperrmaßnahmen die Nacht andauern werden. Erst nach der vollständigen Evakuierung wird unsere #Kriminaltechnik die #Weltkriegsbombe begutachten und dann entscheiden ob und wann… pic.twitter.com/oPFmv3mX8z— Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 18, 2025
U neposrednoj blizini nalaze se i brojne institucije, uključujući nekoliko veleposlanstava i urede gradske uprave, što cijeloj situaciji daje dodatnu težinu.
Velike mjere sigurnosti
Prema riječima vlasti, bomba je otkrivena tijekom građevinskih radova u blizini Fischerinsela, u srcu Berlina, piše DW. Provjera i uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava iz Drugog svjetskog rata uobičajena je praksa u Njemačkoj, posebno prije velikih infrastrukturnih projekata, no svako novo otkriće izazove ozbiljne mjere sigurnosti.
Policija je potvrdila da će bomba biti deaktivirana u ranim jutarnjim satima, kada će ronioci imati dovoljno vremena i sigurnosnih uvjeta za detaljan pregled. Nalazi se četiri metra ispod površine vode, prekrivena slojem mulja i sluzi, što cijelu operaciju čini još složenijom i zahtjevnijom, prenosi Tportal.
Golema sigurnosna operacija
Stanovnici bi se, prema procjenama, trebali moći vratiti u svoje domove u petak ujutro, nakon što stručnjaci završe postupak deaktivacije. Do tada, sav brodski promet na Spreeju ostaje obustavljen, ulice u zoni sigurnosnog perimetra zatvorene, a promet na liniji podzemne željeznice U2 također je prekinut.
Ova evakuacija, pokrenuta zbog deaktivacije bombe, jedna je od najvećih sigurnosnih operacija takve vrste u Berlinu posljednjih godina.
