Berlin naredio hitnu evakuaciju dvadeset tisuća ljudi nakon pronalaska bombe u rijeci

Berlinske novine Tagesspiegel izvijestile su o dugim redovima u hitnom skloništu otvorenom u gradskoj vijećnici u četvrti Mitte, gdje su stotine ljudi čekale da se registriraju za privremeni smještaj. Budući da kapaciteti nisu bili dovoljni, ubrzo nakon ponoći otvoreno je i dodatno sklonište u obližnjoj školi, kako bi se smjestio veći broj evakuiranih građana.