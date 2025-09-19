Oglas

DRAMA U NJEMAČKOJ

Berlin naredio hitnu evakuaciju dvadeset tisuća ljudi nakon pronalaska bombe u rijeci

author
N1 Info
|
19. ruj. 2025. 07:10
policija berlin
Policija Berlina

Berlinski gradski dužnosnici pozvali su tisuće ljudi na evakuaciju iz središnjeg dijela njemačke prijestolnice nakon što je u rijeci Spree otkrivena neeksplodirana bomba iz Drugog svjetskog rata. Naredba o evakuaciji donesena je sinoć

Oglas

Policija je uspostavila sigurnosni perimetar od 500 metara u gusto naseljenom dijelu grada. Policajci su išli od vrata do vrata, osobno obavještavajući stanovnike o nužnoj evakuaciji i pružajući upute o daljnjim koracima.

Berlinske novine Tagesspiegel izvijestile su o dugim redovima u hitnom skloništu otvorenom u gradskoj vijećnici u četvrti Mitte, gdje su stotine ljudi čekale da se registriraju za privremeni smještaj. Budući da kapaciteti nisu bili dovoljni, ubrzo nakon ponoći otvoreno je i dodatno sklonište u obližnjoj školi, kako bi se smjestio veći broj evakuiranih građana.

U neposrednoj blizini nalaze se i brojne institucije, uključujući nekoliko veleposlanstava i urede gradske uprave, što cijeloj situaciji daje dodatnu težinu.

Velike mjere sigurnosti

Prema riječima vlasti, bomba je otkrivena tijekom građevinskih radova u blizini Fischerinsela, u srcu Berlina, piše DW. Provjera i uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava iz Drugog svjetskog rata uobičajena je praksa u Njemačkoj, posebno prije velikih infrastrukturnih projekata, no svako novo otkriće izazove ozbiljne mjere sigurnosti.

Policija je potvrdila da će bomba biti deaktivirana u ranim jutarnjim satima, kada će ronioci imati dovoljno vremena i sigurnosnih uvjeta za detaljan pregled. Nalazi se četiri metra ispod površine vode, prekrivena slojem mulja i sluzi, što cijelu operaciju čini još složenijom i zahtjevnijom, prenosi Tportal.

Golema sigurnosna operacija

Stanovnici bi se, prema procjenama, trebali moći vratiti u svoje domove u petak ujutro, nakon što stručnjaci završe postupak deaktivacije. Do tada, sav brodski promet na Spreeju ostaje obustavljen, ulice u zoni sigurnosnog perimetra zatvorene, a promet na liniji podzemne željeznice U2 također je prekinut.

Ova evakuacija, pokrenuta zbog deaktivacije bombe, jedna je od najvećih sigurnosnih operacija takve vrste u Berlinu posljednjih godina.

Teme
berlin uklanjanje bombe

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ