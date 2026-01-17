u zatvorenom
Testirala pet različitih metoda sušenja rublja zimi -samo jedna sprječava neugodne mirise
Sušenje rublja u zatvorenom prostoru zvuči jednostavno, ali to baš i nije tako.
Novinarka britanskog Expressa je odlučila usporediti pet uobičajenih metoda sušenja u zatvorenom: sušilicu rublja, odvlaživač zraka, grijani stalak za sušenje, klasični stalak za rublje i ventilator u kupaonici.
"Sve sam metode testirala u stvarnim uvjetima – tijekom zime, s velikim količinama rublja i komadima koje je teško osušiti, poput hudica i traperica. Svaku sam procjenjivala prema vremenu sušenja, svježini rublja, trošku i količini vlage koju je unosila u prostor."
Sušenje u kupaonici uz pomoć ventilatora
Ideja je naizgled jednostavna: objesite rublje u kupaonici i uključite ventilator kako bi se vlaga uklanjala dok se odjeća suši.
Prednosti
Ako imate snažan ventilator, on može spriječiti širenje vlage u dnevne prostorije i spavaće sobe, što je prednost u manjim stanovima ili garsonijerama.
Nedostaci
Učinkovitost ove metode, po njenom mišljenju, gotovo u potpunosti ovisi o snazi ventilatora.
Ako se trebate istuširati, cijela metoda gubi smisao jer se u zrak unosi dodatna vlaga.
Kupaonice su također uglavnom hladnije, osobito zimi, što dodatno usporava isparavanje, osim ako je grijanje uključeno.
Ocjena – 2/10
Ova se metoda pokazala najmanje učinkovitom za sušenje rublja.
Klasični stalak za rublje
Iako je riječ o najosnovnijoj metodi, ujedno je i daleko najjeftinija.
Prednosti
U teoriji, ovo je najjednostavnija i gotovo besplatna opcija. Stalak za rublje može se kupiti za desetak eura, a ako se postavi blizu radijatora, predstavlja vrlo povoljan način sušenja rublja za one s ograničenim budžetom.
Ne zahtijeva korištenje električne energije, što je dodatni plus.
Nedostaci
Rublju treba jako dugo da se osuši. Bez dodatne topline ili prisilne cirkulacije zraka, primijetila je da se vlaga zadržava u tkanini dugo vremena.
Što se rublje dulje sušilo, to je miris postajao ustajaliji. Vlaga se također širila u pomoćnu sobu, zbog čega su se prozori maglili i stvarale su se kapljice vode. Osim toga, stalak danima zauzima prostor na podu.
Ocjena – 3/10
Iako je povoljan, klasični stalak za rublje pokazao se najgorim rješenjem kada je riječ o neugodnim mirisima.
Grijani stalak za rublje
Na prvi pogled djeluju idealno: uključite ga u struju, objesite rublje i pustite da toplina odradi posao.
Prednosti
Grijani stalci često se promoviraju kao povoljnija alternativa sušilici rublja. Za laganu upotrebu ili manje komade, na papiru djeluju dobro.
Novinarka je primijetila da se rublje sušilo tek neznatno brže nego na klasičnom stalku.
Nedostaci
U stvarnosti, nije ispunio obećanja. Odjeća se pravilno sušila samo na mjestima koja su bila u izravnom kontaktu s grijaćim šipkama, što je rezultiralo vrlo neujednačenim ishodom. Ručnici i deblji dijelovi odjeće ostajali su vlažni predugo.
Budući da je sušenje trajalo dugo, na odjeći se često razvijao primjetan miris vlage ili plijesni. Također, uopće nije smanjio kondenzaciju u prostoru, zbog čega je cijela soba djelovala vlažno.
Ocjena – 4/10
Grijani stalak za rublje bio je preskup s obzirom na rezultate koje je pružio.
Odvlaživač zraka
Na drugom mjestu po učinkovitosti sušenja rublja našao se odvlaživač zraka.
Prednosti
Odvlaživač se pokazao kao druga najbolja opcija i znatno je jeftiniji za korištenje od sušilice rublja. Dodatna prednost je što istodobno rješava problem kondenzacije, plijesni i vlage.
Rublje se sušilo relativno brzo u usporedbi s pasivnim sušenjem na zraku, osobito kada je bilo postavljeno u manjoj prostoriji sa zatvorenim vratima. Kvalitetan uređaj čini veliku razliku.
Nedostaci
Čak i uz dobar uređaj, rublju je trebalo jedan do dva dana da se potpuno osuši, osobito zimi. Upravo se tijekom tog dodatnog vremena počinje razvijati ustajali miris, osobito na debljim tkaninama..
Ocjena – 7/10
Odvlaživač zraka dobar je univerzalni izbor i odličan za smanjenje kondenzacije, ali tijekom hladnijih mjeseci nije u potpunosti riješio problem neugodnih mirisa.
Sušilica rublja
Sušilica rublja pokazala se kao najbolja opcija za sušenje, ali ujedno i najskuplja.
Prednosti
Sušilica rublja bila je jedina metoda koja je u potpunosti uklonila ustajale mirise. Odjeća je izlazila potpuno suha, topla i spremna za nošenje istog dana, što je velika prednost u odnosu na ostale metode. Ovo je posebno praktično ako imate veliku obitelj i često perete velike količine rublja.
Nedostaci
Trošak je neizbježan. Korištenje sušilice rublja skuplje je od ostalih opcija. Također je potreban prostor za uređaj, što u manjim stanovima ili garsonijerama nije uvijek izvedivo.
Sigurnost je još jedan čimbenik – filtre je potrebno redovito čistiti, a važno je voditi računa o pravilnom postavljanju i korištenju uređaja.
Ocjena – 9/10
Ako vam je glavni prioritet svježe rublje koje se brzo suši, sušilica rublja nema konkurenciju. Najdjelotvornija je i najpouzdanija opcija, osobito zimi. Ipak, treba imati na umu troškove, navodi novinarka.
