Trikovi kako da kruh ostane svjež i do devet dana

S druge strane, papirnata vrećica iz pekarnice pokazala se kao dobar izbor jer upija višak vlage i istodobno štiti kruh od isušivanja. Još bolja opcija za kućanstva koja redovito konzumiraju kruh jest kutija za kruh. Modeli od gline ili keramike optimalno reguliraju vlagu, osobito ako je poklopac s unutarnje strane neglaziran. I kutije od nehrđajućeg čelika mogu biti učinkovite, pod uvjetom da imaju ventilacijske otvore na stražnjoj strani. Stručnjaci preporučuju redovito, barem jednom tjedno, čišćenje kutije vodom s octom kako bi se spriječilo stvaranje plijesni, prenosi Fenix Magazin.