Trikovi kako da kruh ostane svjež i do devet dana

Raženi kruh može ostati svjež i do devet dana, dok bijeli pšenični kruh često otvrdne već nakon dva dana. Ipak, stručnjaci upozoravaju da mnogi potrošači peciva bacaju prerano – ponajprije zbog nepravilnog skladištenja.
Oglas
Prema savjetima pekarnice Bäckerei-Konditorei Ulmer, nekoliko jednostavnih trikova može znatno produžiti svježinu kruha i pritom smanjiti kućne troškove.
Najveća pogreška: Plastične vrećice
Čuvanje kruha u plastičnoj vrećici jedna je od najčešćih pogrešaka. U zatvorenoj plastici kruh „znoji“, vlaga ne može izaći, što pogoduje brzom razvoju plijesni. To se osobito odnosi na tost-kruh. Stručnjaci savjetuju da se kruh kupljen u supermarketu kod kuće odmah izvadi iz plastične ambalaže.
S druge strane, papirnata vrećica iz pekarnice pokazala se kao dobar izbor jer upija višak vlage i istodobno štiti kruh od isušivanja. Još bolja opcija za kućanstva koja redovito konzumiraju kruh jest kutija za kruh. Modeli od gline ili keramike optimalno reguliraju vlagu, osobito ako je poklopac s unutarnje strane neglaziran. I kutije od nehrđajućeg čelika mogu biti učinkovite, pod uvjetom da imaju ventilacijske otvore na stražnjoj strani. Stručnjaci preporučuju redovito, barem jednom tjedno, čišćenje kutije vodom s octom kako bi se spriječilo stvaranje plijesni, prenosi Fenix Magazin.
Koliko kruh može trajati?
Prema podacima pekarnice Bäckerei Kustermann, trajnost ovisi o vrsti brašna. Raženi i integralni kruh ostaju svježi sedam do devet dana jer raž i cjelovite žitarice bolje zadržavaju vlagu u tijestu. Nasuprot tome, pšenični kruh i miješani pšenični kruh počinju se sušiti već nakon dva do četiri dana. Potrošači koji žele dulje uživati u svježini trebali bi stoga češće birati tamnije vrste kruha.
Idealna temperatura i pravilno rezanje
Preporučena temperatura za čuvanje kruha kreće se između 18 i 22 stupnja Celzija, navodi Verbraucherzentrale. Hladnjak se u pravilu ne preporučuje jer hladnoća ubrzava isušivanje kruha. Iznimka su vrlo vrući i vlažni dani, kada niže temperature mogu privremeno spriječiti razvoj plijesni na bijelom kruhu.
Dodatni savjet odnosi se na rezanje: cijeli kruh bolje je rezati postupno, prema potrebi, umjesto da se odmah nareže na kriške. Ako je kruh već narezan, preporučuje se položiti ga na odrezanu stranu kako bi se smanjio gubitak vlage.
Što učiniti s viškom ili starim kruhom?
Kupci koji kupuju veće količine kruha mogu ga zamrznuti u porcijama. Pojedinačne kriške mogu se izravno podgrijati u tosteru ili pećnici na vrući zrak, dok se cijela peciva nakon kratkog zagrijavanja ponovno doimaju kao svježe pečena.
Suhi kruh ne mora završiti u otpadu – može se iskoristiti za pripremu krušnih okruglica ili domaćih krušnih mrvica. Međutim, ako se pojavi plijesan, cijeli kruh treba baciti. Iako je plijesan vidljiva samo na jednom dijelu, spore i toksini često su se već proširili kroz unutrašnjost, upozoravaju stručnjaci.
Pravilnim skladištenjem i odgovornim postupanjem moguće je znatno smanjiti bacanje hrane i pritom uštedjeti novac.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas