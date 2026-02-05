Znak da kruh koji ste kupili nije dobar: Ove vrste nikad nemojte kupovati

Svaka vrsta kruha može imati svoje mjesto u uravnoteženoj i zdravoj prehrani. Ipak, određene vrste kruha sadrže znatno više korisnih hranjivih tvari od drugih, poput vlakana, proteina, vitamina i esencijalnih minerala.
Oglas
S druge strane, nutritivno siromašniji kruhovi, iako ukusni i primamljivi, ne nude mnogo hranjivih vrijednosti, ponajviše zbog načina na koji se njihovo brašno industrijski obrađuje. Ako često jedete kruh, pametno je u prehranu uključiti i nutritivno bogatije varijante.
Ako niste sigurni koji kruhovi nisu dobar izbor, obratite pozornost na sljedeće znakove upozorenja.
Nema naznaka da je napravljen od cjelovitog zrna
Zdraviji kruhovi imaju cjelovitu pšenicu ili brašno od cjelovitog zrna kao prvi sastojak na popisu. Kod manje zdravih varijanti često se navodi samo pšenično brašno. Ako ne vidite jasnu oznaku da je riječ o brašnu od cjelovitog zrna – pri čemu je riječ "cjelovito” ključna – vjerojatno se radi o lošijem izboru.
Razlog zašto su cjelovita zrna toliko važna leži u njihovu bogatom nutritivnom sastavu.
Sadrži malo ili nimalo vlakana
Idealno je da kruh sadrži između tri i pet grama vlakana po porciji. Kruhovi od rafiniranog brašna, poput bijelog kruha, često imaju manje od dva grama vlakana po kriški. Razlog je taj što se tijekom rafiniranja uklanjaju mekinje i klica – dijelovi zrna bogati vlaknima i hranjivim tvarima – dok ostaje samo endosperm.
Vlakna su ključna za zdravu probavu. Topiva vlakna djeluju kao prebiotik, hrane korisne bakterije u crijevima, usporavaju probavu i pomažu u stabilizaciji razine šećera u krvi.
Ima visok sadržaj dodanog šećera
Ako na popisu sastojaka primijetite veće količine dodanog šećera, to je razlog za oprez. U kruhu se šećer može pojaviti pod različitim nazivima, poput melase, šećera od trske ili tapioka sirupa. Iako bi idealno bilo da dodatnog šećera uopće nema, u praksi je to teško ostvarivo. Zdraviji kruhovi trebali bi sadržavati najviše pet grama šećera po kriški, a i manja količina još je bolja opcija.
Ima dugačak popis aditiva
Ako popis sastojaka zauzima nekoliko redaka i sadrži mnogo nepoznatih i teško izgovorljivih pojmova, to je još jedan znak upozorenja. Manje zdravi kruhovi često sadrže emulgatore i konzervanse. Iako su ti sastojci formalno sigurni, većina ih je relativno kratko prisutna u prehrani i još uvijek ne postoje jasni dokazi o njihovu dugoročnom utjecaju na zdravlje. Dugačak popis aditiva često znači i da je kruh namijenjen dugom stajanju na policama.
Ima visok sadržaj natrija
Zdraviji kruhovi trebali bi sadržavati najviše 160 miligrama natrija po kriški. Sol daje kruhu okus, ali pretjeran unos natrija tijekom duljeg razdoblja može dovesti do povišenog krvnog tlaka te opterećenja srca i bubrega.
Sadrži malo ili nimalo proteina
Kruh od cjelovitog zrna može biti dobar izvor biljnih proteina. U kombinaciji s vlaknima, proteini doprinose duljem osjećaju sitosti i stabilnijoj razini energije. Kad god je moguće, birajte kruh koji sadrži tri ili više grama proteina po kriški.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas