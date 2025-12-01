Turisti okreću leđa ljetu! Stručnjaci otkrivaju razloge zašto sve više ljudi bira nešto sasvim drugačije

Stevens kaže da potpuno razumije svoje klijente koji sve češće biraju jesen kao svoj glavni godišnji odmor. "To je bio rastući trend već 2024., a sada je postao vrlo izražen. Rezervacije u zadnji čas češće su nego prošle godine. Sada radimo tijekom cijele godine“, rekao je. Jesenska sezona postala je još privlačnija zbog činjenice da je Europa najbrže zagrijavajući kontinent na svijetu, piše Metropolitan.si.