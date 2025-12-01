JESEN NOVO LJETO
Turisti okreću leđa ljetu! Stručnjaci otkrivaju razloge zašto sve više ljudi bira nešto sasvim drugačije
Jesen postaje nova omiljena sezona za putovanja u Europi. Sve više turista odustaje od ideje ljetnih godišnjih odmora jer ih odbijaju visoke temperature i velike gužve.
"Bilo je vruće, ljudi su bili posvuda, usred dana sam tražio hlad, stalno sam tražio gdje mogu kupiti vode. Glavne znamenitosti bile su rasprodane. Nisam mogao dobiti ulaznice za Eiffelov toranj – bile su rasprodane dva tjedna unaprijed“, opisao je svoju ljetnu parišku avanturu za CNN Amerikanac Jason Stevens, izvršni direktor luksuzne turističke agencije Wayfairer.
Stevens kaže da potpuno razumije svoje klijente koji sve češće biraju jesen kao svoj glavni godišnji odmor. "To je bio rastući trend već 2024., a sada je postao vrlo izražen. Rezervacije u zadnji čas češće su nego prošle godine. Sada radimo tijekom cijele godine“, rekao je. Jesenska sezona postala je još privlačnija zbog činjenice da je Europa najbrže zagrijavajući kontinent na svijetu, piše Metropolitan.si.
U mnogim europskim državama bilježe pad broja turista tijekom ljeta u usporedbi s prethodnim godinama i rast broja posjetitelja u jesenskim mjesecima. Andrea Girolami, osnivač i predsjednik lanca AG Hotels, koji ima šest hotela u Rimu, rekao je da su svibanj i lipanj nekad bili vrhunac sezone, no ove se godine ljetna popunjenost smanjila. Slična situacija bila je i u Veneciji.
Jesenski mjeseci, s druge strane, postali su pravi magnet za turiste. "Listopad je bio iznenađujuće vrlo posjećen mjesec – čak više nego rujan“, rekao je Antonis Pothitos, vodič na grčkim otocima Mikonos i Delos.
Rastuća popularnost jesenskih putovanja turističkom sektoru nudi izvrsnu priliku da se prijeđe granice tradicionalne ljetne sezone. Time se može smanjiti ljetna gužva, produljiti turistička sezona i ravnomjernije rasporediti posjetitelje tijekom godine.
