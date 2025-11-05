Putovao je po cijelom svijetu i otkrio koji mu je najgori grad: "Smrdjelo je na smeće, a našao sam se usred državnog udara"

Osim te drame na ulicama, Binsky je grad opisao kao „dosadan“ i mjesto gdje „nema što raditi“. Kaže da je „smrdio na smeće“, a lokalno stanovništvo ocijenio je kao „neprijateljski nastrojeno“, spomenuvši kako su ga izbacili iz restorana. Jedina svijetla točka bila mu je posjet džamiji u kojoj je bio jedini posjetitelj.