Putovao je po cijelom svijetu i otkrio koji mu je najgori grad: "Smrdjelo je na smeće, a našao sam se usred državnog udara"

YouTuber Drew Binsky postigao je ono o čemu mnogi sanjaju – posjetio je 197 zemalja svijeta. Svoja iskustva, i dobra i loša, redovito dijeli sa svojim pratiteljima, a dok je Filipine proglasio najljepšom zemljom koju je vidio, otkrio je i koji mu je grad bio apsolutno najgori.
Odgovor je mnoge iznenadio, piše LADbible.
Konakry mu je bio najgori
Na samom vrhu njegove liste najmanje omiljenih gradova našao se Konakry, glavni grad Gvineje. Binsky se prisjetio kako su ga tamo neprestano zaustavljali policajci i kako se, kao da to nije dovoljno, „našao usred državnog udara“.
Binsky kaže da su ih policajci zaustavili nakon samo 10 minuta na ulici.
„Da, ovo je uvjerljivo jedno od mojih najmanje omiljenih mjesta na svijetu“, rekao je. „Ne samo zato što je, kad sam stigao tamo, bio državni udar, nego su policajci bili raspoređeni po ulicama s velikim štitovima i neprobojnim prslucima kao da će izbiti rat.“
Osim te drame na ulicama, Binsky je grad opisao kao „dosadan“ i mjesto gdje „nema što raditi“. Kaže da je „smrdio na smeće“, a lokalno stanovništvo ocijenio je kao „neprijateljski nastrojeno“, spomenuvši kako su ga izbacili iz restorana. Jedina svijetla točka bila mu je posjet džamiji u kojoj je bio jedini posjetitelj.
Na popisu i glavni gradovi Čada i Indije
Drugo mjesto na listi najgorih gradova zauzeo je N'Djamena, glavni grad Čada. Tamo je također imao neugodan susret s policijom, a na ulici ga je napao muškarac s nožem.
Ipak, za razliku od Gvineje, Binsky kaže da je tom gradu spreman dati drugu priliku.
„Brončanu medalju“ dodijelio je Delhiju u Indiji, prenosi Index.hr.
Iako je naglasio da voli Indiju kao zemlju, glavni grad mu se nimalo nije svidio. Požalio se na ogromno zagađenje, prometni kaos i osjećaj da je jedino o čemu je mogao razmišljati bilo – kada će otići odande.
