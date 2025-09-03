Popis od 31 "zlatna grada"
Objavljena najtočnija lista najsretnijih gradova na svijetu: Gotovo svi su u Europi
Kako bi došli do odgovora, istraživači s Instituta za kvalitetu života nedavno su objavili Indeks sretnih gradova za 2025. godinu, prateći 82 pokazatelja sreće kroz šest glavnih kategorija: građani, upravljanje, okoliš, ekonomija, zdravlje i mobilnost. Indeks mjeri politike koje doprinose kvaliteti života, kao i njihovu primjenu i učinak na stanovnike.
U izvješću je naglašeno da nijedan grad ne bi trebalo nazvati "najsretnijim", već je sastavljen popis od 31 "zlatnog grada" koji su ostvarili naročito visoke rezultate u svim kategorijama. BBC Travel u tekstu o najsretnijim gradovima razgovarao je sa stanovnicima gradova s popisa kako bi potvrdio ono što se navodi u istraživanju.
Kopenhagen, Danska
Danska se često nalazi na vrhu lista najsretnijih zemalja, pa možda ne čudi da je njezin glavni grad dobio ukupno najvišu ocjenu. Kopenhagen je posebno dobro rangiran u kategoriji okoliša (zeleni prostori, održivost, gospodarenje otpadom) i ekonomije (BDP, prosječna plaća, inovacije, prisutnost međunarodnih kompanija).
Grad je također visoko ocijenjen u kategoriji građana, koja uključuje kulturne resurse poput knjižnica i muzeja, kao i angažman stanovnika i događaje. Građanka Kopenhagena Mari-Anne Daura kaže da je raznolika kulturna i gastronomska scena glavni razlog što obožava živjeti ovdje.
"Grad stalno organizira besplatne događaje, bilo da je to Festival svjetla, Ljudska knjižnica, Festival kuhanja ili ulične zabave Distortion. Cijenim koliko se truda ulaže da se stanovnicima prirede doživljaji", rekla je. "Uvijek ima nešto za raditi i novo doživjeti, i to je razlog što sam izabrala Kopenhagen umjesto Stockholma."
Stanovnici posebno hvale sigurne alternativne načine prijevoza. "Gotovo trećina populacije vozi bicikl, a grad ima vlastite biciklističke staze. Metro funkcionira savršeno", kaže stanovnik Aron Wertheimer. On preporučuje posjetiteljima da unajme bicikl i prijeđu most Langebro do bulevara Hansa Christiana Andersena. "Vidjet ćete cijeli grad, kanale i prekrasnu arhitekturu te steći pravo osjećanje atmosfere."
Daura savjetuje vožnju vodenim autobusom: "Obavezno posjetite Reffen, najveći market ulične hrane u sjevernoj Europi. Za mene ništa nije više Kopenhagen od Reffena."
Zürich, Švicarska
Na drugom mjestu našao se najveći švicarski grad, koji je posebno visoko ocijenjen u kategorijama građani i upravljanje. Upravljanje mjeri sudjelovanje građana u kreiranju politika i pristup digitalnim uslugama koje poboljšavaju kvalitetu života.
Sve to, kažu stanovnici, čini život mnogo manje stresnim. "Kao majka dvoje djece, mogu reći da je Zürich savršeno mjesto za obitelj", kaže Raquel Matos Gonçalves, koja pomaže ljudima da se presele u Švicarsku. "Glavne svakodnevne brige su riješene: vrlo je sigurno (djeca idu sama u školu već od vrtića), javni prijevoz je uvijek točan, a grad je izuzetno čist i organiziran."
Dodaje: "Sve to čini svakodnevicu toliko jednostavnom i predvidivom da eliminira stres koji biste inače imali."
Grad ima jasna pravila i smjernice. "Nezvanični moto je: ‘Ako ne piše da može, pretpostavi da ne može’", kaže stanovnica Amelie Guiot, objašnjavajući da to čini grad urednim i sigurnim. Posebno cijeni besplatnu pitku vodu iz više od tisuću javnih česmi.
Guiot preporučuje posjetiteljima da obiđu Kunsthaus Zürich, najveći umjetnički muzej u Švicarskoj, dok za sunčanih dana svi odlaze na kupališta na jezeru. "Meni je omiljeno Frauenbad Stadthausquai, drveno kupalište samo za žene", rekla je.
Singapur
Grad-država Singapur redovito se visoko rangira u raznim indeksima, posebno kao najsretnija azijska destinacija zahvaljujući lakoći poslovanja, čistoći i infrastrukturi. U Indeksu sretnih gradova 2025. posebno se istaknuo u novoj kategoriji zdravlja, koja mjeri sigurnost, javnozdravstvene programe (npr. cijepljenja) i financijsku zaštitu u zdravstvu.
Također je visoko rangiran i u upravljanju, zahvaljujući politikama koje ublažavaju visoke troškove života. "Iako je Singapur postao skup, javni stambeni program (HDB) i rast cijena nekretnina pomogli su mnogim obiteljima da ne samo imaju dom, već i financijsku imovinu za mirovinu ili hitne slučajeve", kaže stanovnica Hwee-Boon Yar.
Stanovnici hvale infrastrukturu koja olakšava uživanje u životu. "Osim praktičnosti, politika u vezi sa zelenim površinama, sigurnošću i multikulturalnošću izdvaja Singapur. Možete poslijepodne imati poslovni sastanak s klijentom iz inozemstva, a navečer jesti sate uz obalu", kaže Samuel Huang, vlasnik lokalnog biznisa.
Posjetiteljima preporučuje šetnju kroz Tiong Bahru, četvrt gdje se povijest, hrana i dizajn prepliću sa svakodnevnim životom.
Aarhus, Danska
Kao drugi najveći danski grad, Aarhus se često naziva "najmanjim velikim gradom na svijetu". Ova kombinacija urbanih sadržaja i male zajednice doprinosi sreći stanovnika. Grad je dobio visoke ocjene u svim kategorijama, posebno u građanima, okolišu i zdravlju.
"Radost je ovdje utkana u svakodnevni život – ne kroz raskoš, već kroz promišljen dizajn", kaže stanovnica Carla Niña Pornelos. "Sjećam se da sam biciklom otišla na zajedničku večeru u vrtu na krovu s pogledom na luku i shvatila koliko je sreća dostupna kada grad doista podržava dobrobit."
Grad se ponosi biciklističkom infrastrukturom, zelenim površinama i besplatnim događajima koji jačaju zajednicu. Također ulaže u održivost, s programima daljinskog grijanja i prerade otpada u energiju. "Nije riječ samo o infrastrukturi", dodaje ona. "Ovdje vlada povjerenje među ljudima i institucijama."
Zahvaljujući sveučilištima, Aarhus ima živahnu atmosferu, naročito nakon duge zime. "U proljeće i ljeto svi izlaze – parkovi, kupališta, barovi kraj kanala – grad je pun života", kaže lokalni stanovnik Mathias Steen.
Pornelos posjetiteljima preporučuje šetnju po "Beskonačnom mostu" u zoru: "To je kružni mol koji izlazi u more – miran, nadrealan i oličenje danskog spoja prirode, umjetnosti i urbanog planiranja."
Antwerpen, Belgija
Antwerpen je uspio nadmašiti Bruxelles u Indeksu sretnih gradova zahvaljujući višim ocjenama u kategorijama građani, upravljanje i okoliš. Stanovnici hvale javni prijevoz, sigurnu i laku vožnju biciklom i kompaktnost grada.
"Preselila sam se ovdje u kasnim dvadesetima, očekujući šarmantan grad s dobrom hranom i lijepom arhitekturom. Ostala sam zbog kvalitete života", kaže stanovnica Grace Carter. "Osjeća se mirna učinkovitost u svakodnevici."
Dodaje da grad ulaže u progresivne politike: podršku obiteljima, socijalno stanovanje i održivost. "Posebno me iznenadilo koliko ozbiljno Antwerpen shvaća zelene prostore i kulturni život", rekla je.
Posjetiteljima preporučuje da umjesto klasičnih muzeja obiđu subotnju tržnicu na trgu Theaterplein: "Uzmite kavu, slušajte razgovore i osjetite onaj opušteni, samouvjereni duh zbog kojeg Antwerpen postaje dom."
