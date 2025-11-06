Oglas

Kakav sretnik! Kopao bazen u vrtu pa našao zlato vrijedno 700.000 eura

Hina
06. stu. 2025. 11:58
Pixabay/Ilustracija

Francuz je ranije ove godine otkrio blago vrijedno gotovo 700.000 eura dok je kopao bazen u svojem vrtu, rekli su lokalni dužnosnici.

Pronašao je "pet zlatnih poluga i brojne zlatnike“ zakopane u plastičnim vrećicama, izvijestio je lokalni list Le Progres.

Muškarac je u svibnju, nakon što je pronašao blago, obavijestio lokalne vlasti, a one su mu dopustile da zadrži zlato jer nije pronađeno na arheološkom nalazištu, priopćilo je gradsko vijeće u istočnom gradu Neuville-sur-Saone u srijedu.

Policija je utvrdila da je zlato bilo stečeno legalno te da je prije 15 do 20 godina rastopljeno u zlatne poluge.

Prethodni vlasnik vrta je preminuo, dodali su u gradskoj upravi, a još se ne zna na koji je način zlato završilo ondje.

Francuz bazen zlato

