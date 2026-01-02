povratak u formu
Zaboravite na izlike: Evo kako se ponovno motivirati za vježbanje nakon blagdanskog odmora
Nakon uživanja u blagdanskim danima i obilju hrane često dolazi trenutak kada shvatimo da je vrijeme da se ponovno pokrenemo i vratimo u formu.
Oglas
Srećom, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji vam mogu pomoći da ponovno započnete s vježbanjem i motivirate sami sebe da se vratite u formu.
Uživajte u vježbama koje volite
Nemojte se opterećivati fitness rutinama koje ne volite jer će vas to samo demotivirati. Ako uživate u treningu, plivanju ili brzoj šetnji, bavite se time. Vježbanje ne mora biti dosadno. Pronađite aktivnost koja vas veseli, jer kada uživate u onome što radite, trening se čini mnogo lakšim i motivirajućim.
Trenirajte s prijateljem
Biti odgovoran nekoj drugoj osobi može biti odličan način da se motivirate. Dogovorite se s prijateljem za zajednički trening ili aktivnost poput trčanja, košarke ili bilo koje druge tjelesne aktivnosti. A ako nakon toga zajedno odete na zdrav obrok, to će dodatno ojačati vašu motivaciju.
Postavite realne ciljeve
Nemojte postavljati nerealna očekivanja. Ako ste odlučili da ćete početi vježbati svaki dan, možda ćete se brzo obeshrabriti. Postavite ciljeve koji su ostvarivi, poput vježbanja tri puta tjedno. Ako ne uspijete ispuniti cilj neki dan, nemojte se obeshrabriti. Ako sebi postavite realne ciljeve, nećete se osjećati loše zbog povremenih pauza, što će vam pomoći da se dulje držite rutine.
Povratak u formu korak po korak
Povratak u rutinu vježbanja nakon blagdana može biti izazovan, ali uz ove male savjete vježbanje će postati lakše i zabavnije. Najvažnije je da se ne osjećate preopterećeno i da se prisjetite zašto ste počeli vježbati – zbog svog zdravlja, energije i odličnih rezultata, piše klix.ba.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas