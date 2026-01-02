ukorijenjena rutina
Zašto Skandinavci ostavljaju bebe da po zimi spavaju vani i što o tome kaže znanost
Iako nalikuje etnografskoj zanimljivosti, ova uobičajena praksa ima tradiciju dugu 100 godina i zapravo je bila predmet znanstvenog istraživanja.
U sjevernim finskim gradovima poput Oulua, roditelji još uvijek prakticiraju nešto što mnogi smatraju nevjerojatnim - ostavljaju svoju djecu da spavaju vani u kolicima čak i zimi, na temperaturama ispod nule.
Jednu od najopsežnijih studija ovog fenomena provela je finska znanstvenica Marjo Tourula u sklopu svoje doktorske disertacije na Sveučilištu u Ouluu. Cilj njezina rada bio je razumjeti i opisati praksu spavanja djece vani u kontekstu dugih i hladnih zimskih dana na sjeveru Finske, kao i istražiti kako takvo spavanje utječe na tjelesne parametre djeteta poput temperature kože i duljine sna.
Što je istraživanje otkrilo
Istraživanje, koje je koristilo kombinaciju metoda - anketiranje roditelja, mjerenje tjelesne temperature bebe i promatranje uvjeta okoline - pokazalo je da je praksa raširena među obiteljima s djecom mlađom od dvije godine. Roditelji su svakodnevno prijavljivali spavanje vani, često jednom dnevno, i u raznim vremenskim uvjetima.
In Scandinavian countries, it is common to let babies sleep outdoors during the winter.
Prema zaključcima rada, ova praksa nije samo "neobična navika" već kulturno ukorijenjena rutina, prihvaćena i prenesena s generacije na generaciju. Roditelji uopće ne doživljavaju drijemanje vani kao iznimku, već kao nešto normalno i često korisno za dnevni ritam obitelji.
Istraživanje ističe da su ključni čimbenici za sigurno spavanje vani odgovarajuća odjeća, nadzor odraslih i prilagodba uvjetima okoline. Autori ističu da su zabilježene i situacije u kojima su djeca imala crvene obraze ili hladne dijelove tijela, što nas podsjeća da praksa zahtijeva odgovorno ponašanje i pažnju prema sigurnosnim aspektima.
Istraživač iz Oulua savjetuje da se vrijeme spavanja malog djeteta vani ograniči na tri sata. Tijekom dnevnog sna dijete treba redovito provjeravatim piše YLE.
Postoje rizici
Zabrinutost zbog rizika povećala se nakon smrti malog djeteta u vrtiću u Pihajokiju početkom travnja.
Centar za istragu nesreća objavio je da je malo dijete izneseno van na dnevni san u kolicima te da stanje djeteta nije provjeravano tijekom spavanja, niti su u tom razdoblju vani bile prisutne druge osobe. Učiteljica je pronašla dijete bez znakova života u kolicima oko tri sata nakon što je dijete uspavano. Uzrok smrti djeteta koje je umrlo u Pihajokiju nije objavljen javnosti.
In Nordic countries, parents let babies nap outdoors even in cold weather to promote better sleep and stronger immune systems.
[📹 asasteinars]pic.twitter.com/yyYZTzbru7
Vodeća stručnjakinja za obrazovanje na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Ouluu, Marjo Turula, istražila je stavove roditelja o djeci koja spavaju vani tijekom zimskog razdoblja. Nije se referirala na slučaj Pihajoki, već je govorila o spavanju u kolicima općenito, na temelju svog istraživanja i vlastitih zapažanja.
Turula navodi da je spavanje djece vani stoljetna praksa brige o djeci u Finskoj. Prema njezinim riječima, spavanje u kolicima još uvijek je uobičajeno i roditelji i danas stavljaju djecu spavati vani. Naravno, postoje individualne razlike i odstupanja.
„Da nije bilo dobrih iskustava i da se to nije smatralo zdravim za dijete, ova bi tradicija vjerojatno odavno izumrla. Drugim riječima, uspavljivanje i spavanje u kolicima ovdje su još uvijek prisutni“, kaže Turula, a prenosi portal YLE.
Često djeca koja spavaju vani u kolicima imaju gotovo tri puta dulje periode spavanja od djece koja spavaju unutra.
„Ipak, treba imati na umu da spavanje vani može biti ograničeno na tri sata. Ne bi bilo preporučljivo da dijete spava vani dulje od tri sata“, naglašava.
Stanje djeteta treba periodično provjeravati
Na primjer, u kolica se može ugraditi alarm za bebe za plač, ali i uvijek je potreban nadzor odrasle osobe. Preporučljivo je periodično prići i provjeriti stanje djeteta kako bi se utvrdilo je li sve u redu.
Prema Turuli, tradicionalno je bio običaj provjeravati djetetov vrat kako bi se procijenilo jesu li uvjeti odgovarajući. Međutim, nije toliko pouzdan kao, na primjer, provjera ruku.
Odjeća i oprema znatno su se razvili tijekom desetljeća. Danas se okoliš mora uzeti u obzir na drugačiji način. Prema Turuli, roditelji uglavnom vrlo dobro znaju gdje i kako osigurati mirno i sigurno mjesto za spavanje vani.
