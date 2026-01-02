Zašto Skandinavci ostavljaju bebe da po zimi spavaju vani i što o tome kaže znanost

Centar za istragu nesreća objavio je da je malo dijete izneseno van na dnevni san u kolicima te da stanje djeteta nije provjeravano tijekom spavanja, niti su u tom razdoblju vani bile prisutne druge osobe. Učiteljica je pronašla dijete bez znakova života u kolicima oko tri sata nakon što je dijete uspavano. Uzrok smrti djeteta koje je umrlo u Pihajokiju nije objavljen javnosti.