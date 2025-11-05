Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota

No sud o tom zahtjevu nije odlučivao barem do 8. listopada. “Odluka o prigovoru još je uvijek u tijeku ili je suspendirana do donošenja konačne odluke o žalbi u vezi s ispitivanjem potraživanja, jer će odluka utjecati na iznos prava glasa, a time i na mogućnost uspjeha prisilne nagodbe“, naveo je stečajni upravitelj Benigar Tošič u listopadskom izvješću.