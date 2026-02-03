Uvijek dodajte ovo u krušne mrvice: Piletina ostaje hrskava, a tajna je u jednom jednostavnom sastojku

U profesionalnim kuhinjama vrijedi nepisano pravilo da su suhi sastojci ključni kako poh ne bi postao kaša. Ako ne koristite metodu koja sprječava da se sokovi iz mesa izravno upijaju u mrvice, obrok će uvijek izgubiti bitku s vremenom. Jedan sastojak, koji je u suštini presudan i mijenja strukturu panade, često se zanemaruje.