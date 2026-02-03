Uvijek dodajte ovo u krušne mrvice: Piletina ostaje hrskava, a tajna je u jednom jednostavnom sastojku

Tajna savršeno hrskave pržene piletine nije nešto što svatko zna postići, no uz pomoć jednog "skrivenog“ sastojka moguće je dobiti onu hrskavost kakvu svi želimo.
Većina ljudi griješi jer se oslanja isključivo na klasične krušne mrvice, a to je siguran put prema razočaranju i jelu kakvo nitko ne priželjkuje.
U profesionalnim kuhinjama vrijedi nepisano pravilo da su suhi sastojci ključni kako poh ne bi postao kaša. Ako ne koristite metodu koja sprječava da se sokovi iz mesa izravno upijaju u mrvice, obrok će uvijek izgubiti bitku s vremenom. Jedan sastojak, koji je u suštini presudan i mijenja strukturu panade, često se zanemaruje.
Praksa pokazuje da je dodatak kukuruznog škroba, odnosno gustina, u krušne mrvice ključna razlika između prosječnog i vrhunskog jela. Za razliku od brašna ili samih mrvica, škrob ne upija vlagu iz mesa na isti način. On stvara zaštitnu barijeru zbog koje piletina ostaje hrskava, a unutrašnjost sočna, bez omekšavanja vanjskog sloja.
Kako biste postigli takvu kvalitetu, preporučuje se sljedeći omjer sastojaka:
- dva dijela krušnih mrvica, po mogućnosti panko ili krupnije mrvice
- jedan dio kukuruznog škroba
- jedna žličica praška za pecivo
Pravilna toplinska obrada za dugotrajan rezultat
Čak i najbolja smjesa za pohanje može podbaciti ako temperatura ulja nije odgovarajuća. Profesionalci nikada ne stavljaju meso u mlako ulje. Idealna temperatura je oko 175 stupnjeva. Kada piletinu spustite u vruću masnoću, škrob odmah reagira i stvara čvrstu mrežicu oko proteina.
Kako osigurati da piletina ostane hrskava
Sušenje mesa prvi je korak. Prije pohanja svaki komad piletine obavezno treba dobro posušiti papirnatim ubrusom dok ne bude potpuno suh.
Troslojna zaštita podrazumijeva redoslijed: brašno, zatim jaja, pa tek onda mješavinu krušnih mrvica i škroba.
Hlađenje na rešetki također je važno. Gotovo meso nikada ne treba stavljati na papirnati ubrus ili izravno na tanjur. Rešetka omogućuje da zrak cirkulira i sprječava "parenje“ donje strane, piše portal Bosnainfo.ba.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
