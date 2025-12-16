VRIJEME JE DA PROBATE
Uz ovu jednostavnu metodu piletina iz air fryera bit će sočna i hrskava
Piletina je jedna od najčešćih namirnica u mnogim kućanstvima, no mnogi ne žele satima čekati da se cijelo pile ispeče u pećnici. Zato se sve više ljudi okreće popularnim fritezama na vrući zrak (air fryerima), u kojima mogu brže ispeći cijelo pile.
Oglas
Međutim, ponekad piletina pripremljena u ovom uređaju može ostati suha. Zbog toga se savjetuje da slijedite jednu jednostavnu metodu koja piletinu čini sočnijom, a kožicu hrskavijom.
Metodu je podijelio BBC Good Food, a oni koji su je isprobali tvrde da se na taj način dobije jedna od najboljih pečenih piletina koje su ikada kušali. U receptu se navode ulje i začini, a postupak pripreme podijeljen je u tri koraka.
Najvažniji korak, za koji kažu da čini najveću razliku, jest započeti pečenje s piletinom okrenutom prsima prema dolje, zatim je na polovici pečenja okrenuti te završiti pečenje na višoj temperaturi. To pomaže da meso ostane sočno, a kožici daje zlatnu i hrskavu završnicu, pišeklix.ba.
Što se tiče sastojaka, osim piletine trebat će vam nekoliko žlica ulja te začini poput vegete, mljevene crvene paprike, soli, papra i granuliranog češnjaka.
Pomiješajte ulje sa začinima i premažite piletinu. Po potrebi zagrijte fritezu na vrući zrak na 180 °C. Stavite piletinu u košaru s prsima okrenutim prema dolje i pecite 30 minuta. Nakon toga okrenite piletinu i pecite još 10 minuta na 180 °C. Zatim povećajte temperaturu na 200 °C i pecite dodatnih 10 do 15 minuta, dok kožica ne postane hrskava.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas