japanski prosvjed
Putin prvi put posjećuje otoke na koje Japan polaže pravo, Tokio uputio prosvjed
Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Iturup, otok na kraju Kurilskog otočja u blizini otoka Hokkaida na koji Japan polaže pravo, izvijestili su ruski mediji u četvrtak, dan nakon velikih pomorskih vježbi i ispaljivanja projektila ruske saveznice Sjeverne Koreje.
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Dvije zemlje su desetljećima u sporu oko Kurilskih otoka. Moskva i Tokio nikada nisu potpisali formalni mirovni sporazum iz Drugog svjetskog rata jer je glavna prepreka bio neriješeni teritorijalni spor oko otoka, koje Japan naziva Sjevernim teritorijima.
Prvi osobni posjet Vladimira Putina otočnom lancu uslijedio je nakon što je ruski predsjednik nadgledao vježbe mornarice na dalekom istoku zemlje.
Japanski ministar vanjskih poslova uputio je prosvjednu notu protiv Putinova posjeta.
"Sjeverni teritoriji, uključujući Etorofu, japanski su teritorij - i povijesno i na temelju međunarodnog prava", napisao je Toshimitsu Motegi na platformi X, komentirajući teritorij koji je Japan, kao poražen u ratu, izgubio nakon 1945.
Ruska saveznica Sjeverna Koreja prije nekoliko je dana ispalila balističke rakete prema vodama istočno od Korejskog poluotoka, uoči velikih zajedničkih vojnih vježbi Seula i Washingtona koje Pjongjang osuđuje.
Kurilski otoci nalaze se između Hokkaida na sjeveru Japana i ruskog poluotoka Kamčatke. Japan polaže pravo na četiri najjužnija otoka. Na kraju Drugog svjetskog rata, Sovjetski Savez se, u skladu sa savezničkim dogovorom s konferencije na Jalti, pridružio ratu protiv carskog Japana i pripojio otočni lanac.
Tijekom svog posjeta u četvrtak, Putin je kušao riblju ikru i razgovarao s lokalnim stanovništvom otoka, izvijestili su ruski državni mediji.
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