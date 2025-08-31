Vjerojatno je koristite svaki dan: Samo jedna riječ može uništiti cijelu poruku

Riječ koju svi koristimo u porukama, a sabotira nas – evo kako je prepoznati i zamijeniti.
Koliko puta ste poslali poruku misleći da ste jasni, a druga osoba je reagirala hladno, zbunjeno ili čak povrijeđeno? Možda nije stvar u tonu, duljini poruke ili emotikonima – možda je u jednoj riječi koju svi koristimo, a rijetko razmišljamo o njezinu učinku, piše Krstarica.
Najčešća riječ koja sabotira poruke
Riječ "samo" djeluje nevino. Koristimo je da ublažimo, da ne zvučimo napadno, da budemo "fini". No u stvarnosti, "samo" često umanjuje značaj onoga što govorimo.
Primjer: "Samo sam ti htio reći" zvuči kao da se ispričavamo što postojimo. Umjesto da komuniciramo jasno, povlačimo se.
Kako "samo" mijenja ton poruke
Dodavanjem "samo" poruka gubi snagu. Umjesto "Htio sam ti javiti da kasnim", napišemo "Samo sam ti htio javiti da kasnim" – i odjednom zvučimo kao da tražimo dopuštenje da budemo iskreni. Ljudi to osjete i često reagiraju s manje razumijevanja jer poruka ne nosi sigurnost.
Praktičan savjet za svakodnevnu komunikaciju
Pokušajte izbaciti "samo" iz poruka na jedan dan. Umjesto "Samo provjeravam jesi li stigao", napišite "Provjeravam jesi li stigao". Razlika je ogromna. Poruka zvuči izravnije, prisnije, sigurnije. Ljudi bolje reagiraju jer osjećaju vašu prisutnost, a ne vašu nesigurnost.
Zašto je ovo važno
U vremenu kada se većina komunikacije odvija preko ekrana, svaka riječ nosi težinu. "Samo" je mikrosaboter – riječ koja tiho mijenja ton, umanjuje tvoju poruku i stvara emotivnu buku. Ako želiš da tvoje poruke budu jasne, prisne i učinkovite – kreni od ove sitnice.
