Oglas

Marija Idžan

Još jedna suoptuženica Josipe Pleslić osuđena nakon priznanja USKOK-ovih optužbi

author
Hina
|
29. kol. 2025. 14:30
Josipa Pleslić Rimac
Hrvoje Jelavic / PIXSELL

Bivša zamjenica načelnika Općine Gvozd, Marija Idžan, uvjetno je osuđena nakon što je priznala Uskokove optužbe da je od bivše HDZ-ove gradonačelnice Knina i državne tajnice Josipe Pleslić, nekada Rimac, tražila pomoć oko prolaska državnog stručnog ispita za općinsku referenticu.

Oglas

Riječ je o 15. nagodbi u ovom slučaju u kojem je USKOK još u veljači 2022. podigao optužnicu protiv Josipe Pleslić u aferi Vjetroelektrane, zajedno s još 26 osoba.

Među optuženicima koji su se nagodili s tužiteljstvom u zamjenu za blažu kaznu je i bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac. Od državnih dužnosnika sporazumno su osuđeni i bivši ravnatelj Carine Hrvoje Čović, bivši načelnik Policijske akademije Dubravko Novak te nekadašnja pomoćnica ministra gospodarstva Ana Mandac.

Bivšu zamjenicu načelnika Gvozda USKOK je u optužnici teretio da je u svibnju 2020. više puta tražila od Rimac da referentici Miri Zimonji omogući prolazak ispita, bilo dostavom pitanja unaprijed ili intervencijom kod komisije.

Zimonja je 6. lipnja 2020. položila ispit, a Idžan je na zagrebačkom Županijskom sudu u petak osuđena na devet mjeseci zatvora uvjetno, u koji neće ići ako u dvije godine ne ponovi kazneno djelo.

Prvooptuženu Rimac USKOK tereti za niz koruptivnih kaznenih djela, a prema pisanju medija tužiteljstvo je i njoj nudilo nagodbu no nije htjela pristati na kaznu veću od pet godina zbog koje bi odmah nakon sporazumne presude išla u zatvor.

Uz optužnicu u aferi Vjetroelektrane Josipa Pleslić, koja se na posljednjim lokalnim izborima kao neovisna kandidatkinja neuspješno natjecala za gradonačelnicu Knina, ima još dvije optužnice u kojima obrana također osporava zakonitost dokaza prikupljenih u istrazi.

Teme
Afera vjetroelektrane josipa pleslić rimac uskok

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ