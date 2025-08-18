Oglas

PREVARANTI VREBAJU

Na ove telefonske brojeve ni slučajno se ne javljajte ako ste u Njemačkoj

N1 Info
|
18. kol. 2025. 07:39
razgovor, poziv, telefon, mobitel
Telefonske prijevare u Njemačkoj dosegle su novi vrhunac ovog proljeća, a prevaranti su pokazali osobitu kreativnost. Osim lažnih nagradnih igara i lažnih poklon-bonova, osmišljavali su i nove trikove. U lipnju su spam pozivi i dalje bili česti, a mnogi su dolazili s istih telefonskih brojeva.

Prema aplikaciji Clever Dialer, Hamburg je u svibnju i lipnju bio žarište telefonskog spama. Čak pet od deset najiritantnijih brojeva navodno pripada istoj skupini prevaranata, prenosi Fenix Magazin.

Clever Dialer, aplikacija za zaštitu od spama, redovito objavljuje popis deset najproblematičnijih brojeva. Osim što informira korisnike, aplikacija automatski blokira poznate spam pozive.

Platforma se oslanja i na pomoć zajednice – korisnici mogu prijaviti sumnjive brojeve,. Posebno su se istaknuli brojevi s hamburškom pozivnim brojem "0408559", čiji su prevaranti mijenjali posljednje znamenke kako bi otežali njihovu blokadu.

Već u svibnju pojavilo se šest varijacija ove brojke, a metoda im je bila uvijek ista: lažne nagradne igre i zahtjevi za provjeru osobnih podataka. U lipnju su varijacije s istom pozivnom oznakom bile prisutne u čak pet slučajeva unutar spam-ljestvice. Također se istaknula i brojka s pozivnim brojem "0211955868xy", koja se koristila za slične prijevare.

Clever Dialer objavio je Top 10 spam brojeva za lipanj:

040855983155

01634564718

021195586809

021195586810

040855983156

040855983154

040855983153

017636626604

040855983159

+31626295287

Teme
njemačka prevara spam telefonski poziv

