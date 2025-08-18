Na ove telefonske brojeve ni slučajno se ne javljajte ako ste u Njemačkoj

Telefonske prijevare u Njemačkoj dosegle su novi vrhunac ovog proljeća, a prevaranti su pokazali osobitu kreativnost. Osim lažnih nagradnih igara i lažnih poklon-bonova, osmišljavali su i nove trikove. U lipnju su spam pozivi i dalje bili česti, a mnogi su dolazili s istih telefonskih brojeva.
Prema aplikaciji Clever Dialer, Hamburg je u svibnju i lipnju bio žarište telefonskog spama. Čak pet od deset najiritantnijih brojeva navodno pripada istoj skupini prevaranata, prenosi Fenix Magazin.
Clever Dialer, aplikacija za zaštitu od spama, redovito objavljuje popis deset najproblematičnijih brojeva. Osim što informira korisnike, aplikacija automatski blokira poznate spam pozive.
Platforma se oslanja i na pomoć zajednice – korisnici mogu prijaviti sumnjive brojeve,. Posebno su se istaknuli brojevi s hamburškom pozivnim brojem "0408559", čiji su prevaranti mijenjali posljednje znamenke kako bi otežali njihovu blokadu.
Već u svibnju pojavilo se šest varijacija ove brojke, a metoda im je bila uvijek ista: lažne nagradne igre i zahtjevi za provjeru osobnih podataka. U lipnju su varijacije s istom pozivnom oznakom bile prisutne u čak pet slučajeva unutar spam-ljestvice. Također se istaknula i brojka s pozivnim brojem "0211955868xy", koja se koristila za slične prijevare.
Clever Dialer objavio je Top 10 spam brojeva za lipanj:
040855983155
01634564718
021195586809
021195586810
040855983156
040855983154
040855983153
017636626604
040855983159
+31626295287
