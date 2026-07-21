upozorava skoko
Na službenoj turističkoj stranici nude popuste za smještaj - za 2023. i 2024. godinu
Na web stranici Hrvatske turističke kartice među izdvojenim ponudama nude se popusti koji više ne vrijede. Na to je ukazao splitski gradski vijećnik i glavni tajnik stranke Centar Igor Skoko.
Oglas
Oglasio se na Facebooku i istaknuo kako se na stranici Hrvatske turističke kartice nalaze ponude da bookirate smještaj u 2023. ili 2024. godini.
Skokin status donosimo u nastavku:
"Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica vam nude put u prošlost!
Uopće se ne šalim. Nemojte da netko kaže da Tonči Glavina i Kristijan Staničić nisu inovativni!
Sjećate li se CRO kartice?
Ako se ne sjećate, ne osjećajte se loše. To je samo još jedna od “genijalnih” ideja iz kuhinje Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice. Kartica je trebala produžiti sezonu, povećati potrošnju, smanjiti cijene, ma svašta nešto. Čudo neviđeno. Nešto kao državni Booking koji su planirali.
Pa je ekipa napravila stranicu na kojoj se nalaze ponude koje možete plaćati CRO karticom. Čim malo skrolate, odmah Vam daju Izdvojene ponude. A što su izdvojene ponude? Pa ponude da bookirate smještaj u 2023. ili 2024. godini! Ministarstvo turizma i HTZ su zaobišli i zakone fizike. Sjajno i inovativno, nema što…
Naravno, rugam se njima, a plačem nad nama koji ih financiramo. Ekipa koja nije u stanju godinama maknuti ponude koje su prošle bi upravljala turizmom. Jamčim vam da nema malog iznajmljivača u državi kojem bi se ovakvo nešto dogodilo.
Kada idući put na TV-u vidite ministra Glavinu ili ravnatelja HTZ-a Staničića odmah sebi osvijestite da se radi o potpunim amaterima i neznalicama koji iz tko zna kojih razloga žele uništiti prihode hrvatskim obiteljima.
Za nas koji radimo u turizmu, slušati ovakve likove je kao da izbornik Španjolske nakon što je osvojio Svjetsko prvenstvo mora slušati “stručne” analize trenera koji vodi tim iz 3. županijske lige. Da sve skupa nije tragično i opasno po hrvatske građane bilo bi urnebesno smiješno."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas