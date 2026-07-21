FOTO / Eksplozije odjekuju Iranom, u Hormuzu pogođen još jedan tanker, Iranci objavili fotografiju

Iran je zahtijevao da brodovi koriste rutu uz njegovu obalu kroz Hormuški tjesnac i više je puta rekao da je samo ruta koju je odredio Teheran sigurna. Spor oko plovidbe strateškim plovnim putem, ključnim za globalne pošiljke nafte, plina i gnojiva, postao je središnja točka u eskalirajućem sukobu SAD-a i Irana.