Zašto je baš karanfil odabran kao simbol Dana žena? Običaj nije nastao slučajno

author
N1 Srbija
|
08. ožu. 2026. 17:34
Karanfil
Ilustracija / Pixabay

Posljednjih desetljeća karanfil se mnogo rjeđe poklanja, iako je dugo bio jedan od glavnih simbola Međunarodnog dana žena.

Starije generacije dobro pamte proslave u poduzećima i kolektivima na kojima su žene bez iznimke dobivale upravo karanfile. U jednom razdoblju izgledalo je kao da je to jedino cvijeće koje se poklanja za 8. ožujka, ali taj običaj nije nastao slučajno.

S vremenom se karanfil počeo povezivati s nekim prošlim vremenima i socijalističkim razdobljem. Povijesno gledano, karanfil ima važnu vezu s obilježavanjem Dana žena. Na prvom Međunarodnom danu žena 1911. godine sudionice demonstracija nosile su crvene karanfile na reverima. Taj je cvijet tada simbolizirao borbu žena za pravo glasa i jednakost, pa je crveni karanfil postao znak podrške tim idejama.

Simbolika karanfila

Ljubav i strast – Karanfili se često povezuju s emocijama poput ljubavi i strasti. Posebno crveni karanfil simbolizira snažne i duboke osjećaje.

Poštovanje i divljenje – Ovaj cvijet može biti i izraz poštovanja prema nekome, osobito prema starijim osobama ili onima koje cijenimo i kojima se divimo.

Sreća i radost – Karanfili se često poklanjaju i u veselim prilikama jer simboliziraju optimizam, sreću i dobro raspoloženje.

Ohrabrenje i nada – U nekim situacijama karanfil može predstavljati i podršku ili ohrabrenje, posebno u trenucima kada je nekome potrebna dodatna snaga i motivacija.

Iako značenje ovog cvijeta može varirati ovisno o kulturi i kontekstu, karanfil se i dalje smatra cvijetom koji prenosi snažne emocije i simboliku, zbog čega je ostao jedan od prepoznatljivih znakova 8. ožujka.

