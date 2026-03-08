Zašto je baš karanfil odabran kao simbol Dana žena? Običaj nije nastao slučajno

Posljednjih desetljeća karanfil se mnogo rjeđe poklanja, iako je dugo bio jedan od glavnih simbola Međunarodnog dana žena.
Starije generacije dobro pamte proslave u poduzećima i kolektivima na kojima su žene bez iznimke dobivale upravo karanfile. U jednom razdoblju izgledalo je kao da je to jedino cvijeće koje se poklanja za 8. ožujka, ali taj običaj nije nastao slučajno.
S vremenom se karanfil počeo povezivati s nekim prošlim vremenima i socijalističkim razdobljem. Povijesno gledano, karanfil ima važnu vezu s obilježavanjem Dana žena. Na prvom Međunarodnom danu žena 1911. godine sudionice demonstracija nosile su crvene karanfile na reverima. Taj je cvijet tada simbolizirao borbu žena za pravo glasa i jednakost, pa je crveni karanfil postao znak podrške tim idejama.
Simbolika karanfila
Ljubav i strast – Karanfili se često povezuju s emocijama poput ljubavi i strasti. Posebno crveni karanfil simbolizira snažne i duboke osjećaje.
Poštovanje i divljenje – Ovaj cvijet može biti i izraz poštovanja prema nekome, osobito prema starijim osobama ili onima koje cijenimo i kojima se divimo.
Sreća i radost – Karanfili se često poklanjaju i u veselim prilikama jer simboliziraju optimizam, sreću i dobro raspoloženje.
Ohrabrenje i nada – U nekim situacijama karanfil može predstavljati i podršku ili ohrabrenje, posebno u trenucima kada je nekome potrebna dodatna snaga i motivacija.
Iako značenje ovog cvijeta može varirati ovisno o kulturi i kontekstu, karanfil se i dalje smatra cvijetom koji prenosi snažne emocije i simboliku, zbog čega je ostao jedan od prepoznatljivih znakova 8. ožujka.
