jesu li nužni?
Zašto napitci s elektrolitima svakog ljeta osvajaju društvene mreže?
Svakog ljeta, kako temperature rastu, napitci s elektrolitima ponovno preplavljuju društvene mreže. Influenceri, sportaši i kreatori wellness sadržaja promoviraju šarene napitke i vrećice s elektrolitima, tvrdeći da povećavaju energiju, poboljšavaju koncentraciju i pomažu tijelu da se brže oporavi.
No što su zapravo elektroliti, čemu služe i, što je najvažnije, trebamo li ih doista piti kada je vani vruće? Ili je riječ tek o još jednom wellness trendu koji je osvojio društvene mreže?
Što su elektroliti?
Elektroliti su minerali koji se prirodno nalaze u ljudskom tijelu i pomažu u regulaciji važnih tjelesnih funkcija. Najvažniji su natrij, kalij, kalcij i magnezij.
Oni pomažu tijelu da ostane hidrirano, održavaju ravnotežu tekućina, podupiru rad mišića i živaca te održavaju razinu energije.
Prirodno se nalaze u brojnim namirnicama i pićima, uključujući banane, mlijeko, jogurt, lisnato zeleno povrće i kokosovu vodu, piše BBC.
Zašto su elektroliti popularni ljeti?
Popularnost elektrolita posljednjih je godina eksplodirala zahvaljujući fitness influencerima, wellness kreatorima i brendovima iza kojih stoje poznate osobe. Na TikToku su posebno popularni videi "što pijem tijekom dana", u kojima se vrećice s elektrolitima miješaju u velike boce vode, dok ih fitness influenceri predstavljaju kao dio svakodnevne rutine za zdravlje.
Taj se trend nadovezao na druge viralne wellness proizvode poput matche, zelenih prašaka i dodataka kolagena, koji se često predstavljaju kao brzo rješenje za više energije, blistavu kožu ili bolje opće zdravlje.
Trendovi vezani uz hidrataciju posebno su popularni zahvaljujući fenomenu "WaterTok", u kojem kreatori sadržaja pripremaju estetski privlačne napitke kombinirajući aromatiziranu vodu, dodatke prehrani i praške s elektrolitima.
Kultura hashtagova povezanih s "wellness rutinama" znači da proizvodi mogu vrlo brzo postati viralni, čak i kada je znanstvena podloga iza njih znatno složenija.
Zašto su nam potrebni elektroliti?
Elektroliti pomažu pravilnom funkcioniranju organizma. Kada se znojimo, osobito tijekom vrućina ili tjelesne aktivnosti, gubimo i vodu i minerale. Nadoknada tih minerala može pomoći u sprječavanju dehidracije, umora i grčeva u mišićima.
Nutricionistica Kerry Torrens ističe da većini ljudi dodaci s elektrolitima zapravo nisu potrebni jer "bubrezi održavaju stabilnu razinu elektrolita, a te minerale uglavnom možemo nadoknaditi hranom".
Dodaje kako je uravnotežena prehrana najčešće dovoljna da tijelo dobije sve potrebne elektrolite.
Treba li piti elektrolite tijekom vježbanja?
Ne nužno.
BBC-jeva emisija Sliced Bread razgovarala je s Graemeom Closeom, profesorom humane fiziologije i voditeljem Instituta za istraživanje sporta i znanosti o vježbanju na Sveučilištu Liverpool John Moores. On kaže da dodatni elektroliti mogu biti korisni tijekom vrlo intenzivne ili dugotrajne tjelesne aktivnosti, ali nisu nužni za većinu ljudi.
Za prosječnu osobu koja u teretani vježba manje od sat vremena napitci s elektrolitima "nisu neizostavan dio sportske torbe". U većini slučajeva, kaže, "sasvim je dovoljno popiti nekoliko gutljaja vode".
Close smatra da osobe koje intenzivno vježbaju ili treniraju dulje od 60 do 80 minuta, osobito one koje gube velike količine soli znojenjem, mogu imati koristi od nadoknade natrija elektrolitima.
Jedan od načina da provjerite pripadate li toj skupini jest pogledati odjeću nakon treninga. Ako na majici primijetite bijele tragove soli, moguće je da znojenjem gubite veće količine natrija pa bi vam nadoknada elektrolita mogla koristiti.
Iako su društvene mreže prepune videa koji elektrolite predstavljaju kao neizostavan dio svakodnevne brige o zdravlju, stvarnost je da većina ljudi može ostati dovoljno hidrirana uz vodu i uravnoteženu prehranu.
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