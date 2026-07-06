VIDEO / Turisti apartman ostavili u kaosu, izbila žestoka rasprava: "Nisu dužni čistiti"

Objava je izazvala brojne reakcije, a javili su se i drugi iznajmljivači sa sličnim iskustvima. Jedan od njih napisao je: “I onda se netko pita jel’ može ući ranije? Možeš ući za tri dana dok sve zapalim.” Zbog opsežnog čišćenja sljedeći gosti nisu mogli preuzeti apartman u dogovoreno vrijeme. Vlasnica poručuje da problem nije ni cijena smještaja ni nacionalnost gostiju, već nedostatak osnovne kulture i poštovanja prema tuđoj imovini.