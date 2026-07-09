VIDEO / Snimka turista izazvala zgražanje mnogih: "Zamisli da platiš 2.000 eura za ovo"

"Nadam se da će me ovakav 'odmor' zaobići", "Svaki bi hotel trebao rasporediti i dodijeliti ležaljke po broju sobe", "Trebalo bi biti dovoljno ležaljki za sve goste. Platio si odmor i ne bi se trebao boriti za ležaljku", "Zamisli da platiš 2.000 eura i onda trčiš kao lud do bazena jer ćeš tamo provesti 99 posto odmora", "Ovo nije odmor, ovo je noćna mora"