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"Ratovi ručnika"

VIDEO / Snimka turista izazvala zgražanje mnogih: "Zamisli da platiš 2.000 eura za ovo"

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N1 Info
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09. srp. 2026. 09:02
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Pexels / Ilustracija

Snimka turista koji se rano ujutro utrkuju kako bi ručnicima zauzeli najbolje ležaljke pokrenula je raspravu na društvenim mrežama.

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Društvenim mrežama kruži snimka iz španjolskog hotela u kojem je jedna gošća snimila što se dogodi kad se ujutro otvore vrata bazena.

Na videu se vidi kakoturisti čekaju u redu na otvaranje bazenskih vrata, a potom trče prema ležaljkama.

@sheraleeg1 Will it be as bad this year🤷🏻‍♀️ #spain #holidays #sunbed #fyp #foruyou ♬ original sound - Sheralee

Takvo ponašanje izazvalo je niz komentara;

"Nadam se da će me ovakav 'odmor' zaobići", "Svaki bi hotel trebao rasporediti i dodijeliti ležaljke po broju sobe", "Trebalo bi biti dovoljno ležaljki za sve goste. Platio si odmor i ne bi se trebao boriti za ležaljku", "Zamisli da platiš 2.000 eura i onda trčiš kao lud do bazena jer ćeš tamo provesti 99 posto odmora", "Ovo nije odmor, ovo je noćna mora"

“Ratovi ručnika” tako su i ove sezone postali jedna od najčešćih ljetnih tema.

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Teme
bazen ležaljke ručnici turisti

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