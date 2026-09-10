Znate li zašto su prozori na avionu okrugli ili ovalni, a ne četvrtasti?

Kod četvrtastih prozora opterećenje nastalo zbog razlike u tlaku ne raspoređuje se ravnomjerno, nego se čak 70 posto ukupnog naprezanja koncentrira u njihovim četirima oštrim kutovima. Stalno širenje i skupljanje kabine tijekom letova dovodilo je do ubrzanog zamora metala i nastanka pukotina na trupu. Nakon što su se zbog toga 1954. godine dva zrakoplova raspala u zraku, inženjeri su uveli ključnu promjenu.