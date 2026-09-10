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nije slučajno

Znate li zašto su prozori na avionu okrugli ili ovalni, a ne četvrtasti?

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N1 Info
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10. ruj. 2026. 20:59
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pixabay prozor avion
Pixabay

Jeste li se ikada zapitali zašto su prozori u zrakoplovima uvijek ovalni ili zaobljeni, a nikada četvrtasti poput prozora na kućama ili automobilima?

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Odgovor nije povezan s estetikom, nego s fizikom i lekcijom naučenom nakon dviju velikih nesreća na početku ere mlaznog zrakoplovstva, piše klix.ba.

Kada su zrakoplovi tijekom 1950-ih počeli letjeti na većim visinama, kabine su morale biti pod tlakom kako bi putnici mogli normalno disati. Međutim, četvrtasti prozori pokazali su se kao kobna pogreška.

Kod četvrtastih prozora opterećenje nastalo zbog razlike u tlaku ne raspoređuje se ravnomjerno, nego se čak 70 posto ukupnog naprezanja koncentrira u njihovim četirima oštrim kutovima. Stalno širenje i skupljanje kabine tijekom letova dovodilo je do ubrzanog zamora metala i nastanka pukotina na trupu. Nakon što su se zbog toga 1954. godine dva zrakoplova raspala u zraku, inženjeri su uveli ključnu promjenu.

Zaobljeni i ovalni prozori nemaju oštre kutove, što omogućuje ravnomjernu raspodjelu opterećenja duž cijelog okvira. Upravo je taj jednostavan oblik spriječio pucanje konstrukcije i pridonio tome da moderno zrakoplovstvo postane jedan od najsigurnijih oblika prijevoza na svijetu.

Teme
dizajn prozora prozori na avionima sigurnost letenja tlak u kabini zrakoplovne nesreće

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