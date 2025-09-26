HEP ide u zamjenu vrelovodne mreže u Zagrebu, pogledajte u kojim kvartovima: Uvodi se i novi sustav

Na zamjenu vrelovodnih cijevi ide se jer one, "uslijed starosti i trošenja", ne zadovoljavaju više energetske i ekološke standarde, a u svakom od već navedenih kvartova bit će potrebno postaviti nove cijevi koje variraju u dimenzijama, od manjih promjera za stambene do većih za industrijske zone, čime će se omogućiti veća i efikasnija distribucija toplinske energije.