Evo i zašto

Ove četiri pasmine pasa su najpametnije — je li i vaš ljubimac među njima?

N1 Info
24. ruj. 2025. 21:09
Psi
Unsplash / Ilustracija

Veterinari i stručnjaci za ponašanje pasa često izdvajaju nekoliko pasmina koje se posebno ističu sposobnošću učenja, poslušnosti i rješavanja problema.

Ove četiri pasmine redovito se nalaze na vrhu lista zbog brzog shvaćanja naredbi, prilagodljivosti i radne etike.

Svaka od ovih pasmina pokazuje različitu vrstu inteligencije - neke više u poslušnosti i brzom učenju naredbi, druge u rješavanju problema ili socijalnoj interakciji - pa pri odabiru psa treba razmotriti i koja vrsta inteligencije najviše odgovara vašem načinu života, piše Krstarica.

Border Collie — genijalac za rad i učenje

Border Collie smatra se najinteligentnijom pasminom kada je riječ o izvođenju složenih zadataka i učenju novih naredbi; izuzetno je fokusiran, brz i sposoban samostalno se snaći u situacijama koje zahtijevaju donošenje odluka.

Pudlica — univerzalni intelekt i prilagodljivost

Pudlice briljiraju kombinacijom inteligencije, znatiželje i lakoće učenja; dolaze u različitim veličinama, izvrsne su u sportovima, trikovima i terapijskoj ulozi te brzo rješavaju probleme zahvaljujući visokoj emocionalnoj i kognitivnoj osjetljivosti.

Njemački ovčar — radna inteligencija i odanost

Njemački ovčar poznat je po sposobnosti učenja složenih zadataka, praćenja uputa i rada u zahtjevnim ulogama poput policije, spašavanja i vojske; njegova je inteligencija praktična i usmjerena na rješavanje problema u stvarnim situacijama.

Labrador retriver — socijalni genij s praktičnim vještinama

Labradori kombiniraju snažnu želju za suradnjom s ljudima i visok stupanj sposobnosti učenja; izuzetno su prilagodljivi za obuku, vode računa o emocijama vlasnika i lako usvajaju praktične zadatke kao što su psi vodiči i terapijski psi.

labrador retriver njemački ovčar pas psi

