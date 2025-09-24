Ove četiri pasmine pasa su najpametnije — je li i vaš ljubimac među njima?

Veterinari i stručnjaci za ponašanje pasa često izdvajaju nekoliko pasmina koje se posebno ističu sposobnošću učenja, poslušnosti i rješavanja problema.
Ove četiri pasmine redovito se nalaze na vrhu lista zbog brzog shvaćanja naredbi, prilagodljivosti i radne etike.
Svaka od ovih pasmina pokazuje različitu vrstu inteligencije - neke više u poslušnosti i brzom učenju naredbi, druge u rješavanju problema ili socijalnoj interakciji - pa pri odabiru psa treba razmotriti i koja vrsta inteligencije najviše odgovara vašem načinu života, piše Krstarica.
Border Collie — genijalac za rad i učenje
Border Collie smatra se najinteligentnijom pasminom kada je riječ o izvođenju složenih zadataka i učenju novih naredbi; izuzetno je fokusiran, brz i sposoban samostalno se snaći u situacijama koje zahtijevaju donošenje odluka.
Pudlica — univerzalni intelekt i prilagodljivost
Pudlice briljiraju kombinacijom inteligencije, znatiželje i lakoće učenja; dolaze u različitim veličinama, izvrsne su u sportovima, trikovima i terapijskoj ulozi te brzo rješavaju probleme zahvaljujući visokoj emocionalnoj i kognitivnoj osjetljivosti.
Njemački ovčar — radna inteligencija i odanost
Njemački ovčar poznat je po sposobnosti učenja složenih zadataka, praćenja uputa i rada u zahtjevnim ulogama poput policije, spašavanja i vojske; njegova je inteligencija praktična i usmjerena na rješavanje problema u stvarnim situacijama.
Labrador retriver — socijalni genij s praktičnim vještinama
Labradori kombiniraju snažnu želju za suradnjom s ljudima i visok stupanj sposobnosti učenja; izuzetno su prilagodljivi za obuku, vode računa o emocijama vlasnika i lako usvajaju praktične zadatke kao što su psi vodiči i terapijski psi.
