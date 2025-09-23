Ovo su najčešće greške koje vlasnici pasa svakodnevno prave

Odluka o udomljavanju psa donosi značajne promjene u životnom stilu. Iako psi donose mnogo pozitivnih stvari u živote svojih vlasnika, u svemu tome bitna je i odgovornost prema ljubimcu.
Veterinar dr. Amir Anwary izdvojio je tri najčešće greške koje primjećuje kod vlasnika pasa te ih upozorio da budu svjesni prije nego što takve greške dovedu do ozbiljnih problema. Veterinar Anwary na svom TikToku podijelio je kako se greške vlasnika mogu negativno odraziti na život ljubimaca, piše klix.
Pogrešno treniranje
Prije svega je izdvojio probleme koji nastaju zbog pogrešnog treniranja, što može izazvati zbunjenost, anksioznost i stres kod psa.
"Vaš pas će napraviti nešto što vam se ne sviđa ili s čime se ne slažete, pa ćete mu reći da je loš. Onda će dva dana kasnije ponoviti isto, ali ćete vi biti opušteniji i to ćete dopustiti, a naredni dan ćete opet vikati na njega zbog iste stvari. To ne možete raditi, ne možete mijenjati pravila o tome što je dopušteno, a što nije ovisno o tome kako ste raspoloženi", rekao je veterinar.
Nedosljednost
On je naglasio važnost dosljednosti prema ljubimcu kako bi pas znao što je prihvatljivo ponašanje, a što nije. Kao problem koji često vidi u praksi Anwary je istaknuo ozbiljne probleme s oralnom higijenom zbog neadekvatne njege.
"Mnogi vlasnici ne poduzimaju ništa da bi održavali zube svojih pasa čistima, a kada pas razvije gingivitis, što je upala desni, to im stvara veliku neugodu", rekao je.
Uz to, Anwary je dodao da ignoriranje simptoma može negativno utjecati čak i na životni vijek psa.
"Ovo je bitno, ignoriranje simptoma smatrajući ih normalnim ponašanjem. To često vidim", kazao je.
Anwary je pozvao vlasnike da, ukoliko primijete bilo kakve čudne ili neuobičajene promjene u ponašanju svojih ljubimaca, da se posavjetuju s veterinarom.
