Ovo su najčešće greške koje vlasnici pasa svakodnevno prave

"Vaš pas će napraviti nešto što vam se ne sviđa ili s čime se ne slažete, pa ćete mu reći da je loš. Onda će dva dana kasnije ponoviti isto, ali ćete vi biti opušteniji i to ćete dopustiti, a naredni dan ćete opet vikati na njega zbog iste stvari. To ne možete raditi, ne možete mijenjati pravila o tome što je dopušteno, a što nije ovisno o tome kako ste raspoloženi", rekao je veterinar.