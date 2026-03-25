TAJNE PONAŠANJA
Zašto psi naginju glavu i kada to može ukazivati na zdravstveni problem
Naginjanjem glave, psi svojim vlasnicima daju znak da pažljivo prate što govore ili rade, ali u rijetkim slučajevima to je i znak zdravstvenih problema poput bolesti unutarnjeg uha.
Jedno od ponuđenih objašnjenja ovaj pokret povezuje sa sluhom. Pretpostavlja se da naginjanje glave pomaže psu da se bolje orijentira prema izvoru zvuka. Na primjer, kada vlasnik puše preko otvora boce, mnogi će psi u takvim trenucima nagnuti glavu, ponekad na obje strane, što daje dojam refleksne reakcije, prenosi Klix.ba.
Ako pas prvi put doživi ovaj zvuk, na čelu mu se često pojavljuju "bore", što može ukazivati na znatiželju. Prethodna istraživanja pokazala su da psi uglavnom okreću umjesto da naginju glavu kako bi se orijentirali prema zvuku, te da je smjer okretanja povezan s time koja strana mozga obrađuje zvuk, ali još nema dovoljno dokaza da naginjanje glave ima istu funkciju.
Osim sluha, kao mogući uzrok spominje se i vid. Ovisno o strukturi njuške, naginjanje glave psu može dati bolji vidni kut pri pokušaju jasnijeg fokusiranja na objekt u okolini. Međutim, jako je malo dostupnih istraživanja koja bi čvrsto potvrdila ili opovrgnula ove popularne pretpostavke, a objašnjenja ostaju uglavnom teorijska.
Pet MD navodi i studiju opisanu kao prvu koja je sustavno prikupljala podatke o naginjanju glave kod pasa. Početna hipoteza bila je spominje i studiju da je ovo ponašanje povezano s načinom na koji psi koriste različite strane mozga za obradu informacija. Ideja je bila da psi naginju glavu lijevo ili desno kako bi im pomogli da razmišljaju o zvuku i odrede njegovo značenje. Istraživači su otkrili da je naginjanje glave najčešće kod pasa zvanih Daroviti Učenici Riječi (GWL), koji mogu naučiti više naziva igračaka i donijeti tražene predmete češće nego što se očekivalo.
Ista studija opisuje eksperiment u kojem su ovi psi naginjali glavu 43 posto vremena kada su imali zadatak pronaći igračku po imenu, dok su psi koji nisu pripadali ovoj skupini naginjali glavu oko dva posto vremena. Na temelju toga, autori pretpostavljaju da bi naginjanje glave moglo biti povezano s procesom prepoznavanja i uparivanja poznate riječi s vizualnim prikazom određene igračke. Ova vrsta spoznaje mogla bi objasniti zašto psi naginju glavu kada čuju fraze koje su već naučili i koje im nešto znače.
Jedan ilustrativan primjer je rečenica: "Želiš li se voziti?" koja kod mnogih pasa, zaljubljenih u vožnju automobilom, gotovo sigurno uzrokuje naginjanje glave. Zanimljivo je da su istraživači primijetili da psi koji naginju glavu često to uvijek čine u istom smjeru, što sugerira da preferirani smjer može biti individualna karakteristika, slično kao što ljudi često imaju dominantnu ruku ili stranu tijela. Ovo opažanje, međutim, može biti donekle nekonzistentno s objašnjenjima temeljenim isključivo na sluhu i vidu.
Naglašena je i uloga "pozitivnog potkrepljenja". Ako pas spontano ponudi naginjanje glave, a vlasnik odgovori odobravanjem, pažnjom ili nagradom, vjerojatno je da će se ovo ponašanje događati sve češće i češće. S vremenom, pas može početi naginjati glavu po volji, a vlasnik to može učiniti na komandu, pretvarajući to u simpatičan trik koji dodatno produbljuje vezu između čovjeka i psa, prenosi Klix.ba.
Osim bezopasnih razloga, naginjanje glave može se pojaviti i kao posljedica zdravstvenih problema. Ako pas uporno drži glavu prema dolje, bez obzira na zvukove ili vizualne podražaje, može postojati medicinski uzrok, a dodatni simptomi obično se pojavljuju ovisno o težini stanja. Potencijalni uzroci uključuju nutritivne deficite, infekcije uha ili oštećenje bubnjića.
Ozbiljniji uzroci uključuju vestibularnu bolest, koja se manifestira kao naginjanje glave, poremećaji kretanja poput kruženja i spoticanja, slinjenje i povraćanje. Ovu bolest mogu uzrokovati i tumori ili izrasline u unutarnjem uhu. Ako vlasnik primijeti takve simptome, savjetuje se da se što prije obrati veterinaru radi dijagnoze i plana liječenja, jer se psi s vestibularnom bolešću često mogu potpuno oporaviti, ovisno o uzroku.
