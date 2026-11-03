luksuzan švicarski sat
Lopov ukrao sat vrijedan 260.000 eura, a zatim šokirao vlasnike trgovine: Stigao im je neobičan paket
Luksuzan švicarski sat vrijedan više od 260.000 eura, koji je ukraden prošli tjedan iz jedne tokijske trgovine vraćen je zajedno s pismom isprike, izvijestilo je nekoliko japanskih medija.
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Krađa se dogodila prošli tjedan u četvrti Nakano kad je muškarac, predstavivši se kao kupac, isprobao Audemars Piguet vrijedan 46 milijuna jena, a zatim pobjegao iz trgovine dok ga je još imao na ruci.
No slučaj je dobio neočekivan obrat kad je trgovina 1. studenoga primila paket s istim satom i rukom pisanom isprikom, izvijestile su u ponedjeljak novine Asahi Shimbun i ostali mediji, pozivajući se na anonimne izvore bliske istrazi.
Serijski broj sata omogućio je istražiteljima da ga identificiraju kao ukradeni predmet.
Kada je AFP kontaktirao vlasnike trgovine, oni su odbili komentirati incident.
Prema Asahi Shimbunu, tokijska policija još uvijek traga za muškarcem osumnjičenim za krađu.
U kolovozu su iz druge trgovine u istome trgovačkom centru ukradena četiri luksuzna sata vrijedna 200 milijuna jena (preko 1,13 milijuna eura).
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