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pravi nogometni znalac

Najslađi navijač Vatrenih: "Navijam za Bosnu i Hrvatsku. Htio sam i za Srbe, samo što se nisu kvalificirali"

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Katarina Plantak
|
18. lip. 2026. 06:46
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n1
N1

Maleni dječak iz Livna prema vašim komentarima najslađi je navijač naše reprezentacije.

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U razgovoru s našom Katarinom Plantak dječak je rekao da navija Bosnu i Hrvatsku.

"Htio sam i za Srbe, samo što se oni nisu kvalificirali", kaže ovo dijete.

U videu pogledajte i što ovaj nogometni znalac misli o dosadašnjoj igri Bosne i Hercegovine.

@n1_hrvatska

Najslađa podrška Vatrenima stiže i iz Livna: "Navijam za Bosnu i Hrvatsku, htio sam i za Srbe, ali se oni nisu kvalificirali" 😅❤️😍 #n1info #fyp #vatreni #reprezentacija #sport #nogomet #fifaworldcup #n1croatia #croatia #explore

♬ original sound - N1 Hrvatska
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