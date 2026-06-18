pravi nogometni znalac
Najslađi navijač Vatrenih: "Navijam za Bosnu i Hrvatsku. Htio sam i za Srbe, samo što se nisu kvalificirali"
Maleni dječak iz Livna prema vašim komentarima najslađi je navijač naše reprezentacije.
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U razgovoru s našom Katarinom Plantak dječak je rekao da navija Bosnu i Hrvatsku.
"Htio sam i za Srbe, samo što se oni nisu kvalificirali", kaže ovo dijete.
U videu pogledajte i što ovaj nogometni znalac misli o dosadašnjoj igri Bosne i Hercegovine.
@n1_hrvatska
Najslađa podrška Vatrenima stiže i iz Livna: "Navijam za Bosnu i Hrvatsku, htio sam i za Srbe, ali se oni nisu kvalificirali" 😅❤️😍 #n1info #fyp #vatreni #reprezentacija #sport #nogomet #fifaworldcup #n1croatia #croatia #explore♬ original sound - N1 Hrvatska
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