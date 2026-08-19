vojska u akciji
Anušić: Akcija spašavanja replike rimskog broda bit će do kraja obavljena
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u srijedu u Osijeku kako će akcija sapašavanja nasukane replike antičkog rimskog broda na obali Drave u Osijeku biti do kraja obavljena, a brod će zahvaljujući Oružanim snagama RH biti vraćen u Njemačku.
Anušić je obišao pripadnike Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske koji su angažirani na izvlačenju replike broda.
Brod se nasukao zbog izrazito niskog vodostaja Drave uzrokovanog ekstremno visokim temperaturama, zbog čega mu prijeti trajno oštećenje, a u slučaju nepravodobnog izvlačenja i njegov potpuni gubitak.
S obzirom na zahtjevan teren, položaj broda i potrebu za očuvanjem njegove konstrukcije, Hrvatska vojska pruža potporu kako bi se brod sigurno izvukao te spriječila njegova daljnja oštećenja.
Nakon oblilaska Anušić je izjavio kako je to specifičan zadatak u kojem se pokazuju sposobnosti u vještine naše inženjerije i kopnene vojske..
Posao će biti do kraja napravljen i brod će zahvaljujući Oružanim snagama biti vraćen u Njemačku. Njemačka i Hrvatska imaju strateško partnerstvo i desetljećima imaju kvalitetne diplomatske i prijateljske odnose, što nastavljamo i kroz ovaj oblik suradnje s Oružanim snagama RH, istaknuo je Anušić.
Rekonstruirani antički rimski brod dug je 18 metara i težak oko šest tona. Brod je prije nekoliko godina izgradilo Sveučilište Erlangen-Nürnberg uz potporu sredstava Europske unije vrijednih oko milijun eura. Koristi se za rekonstrukciju antičkih plovnih putova Dunavom i Dravom, a trenutno se nalazi u Osijeku, gdje se čuva u suradnji s osječkim Arheološkim muzejom.
Upitan radi li se u ovom slučaju o pogrešci Republike Hrvatske, kojoj je Njemačka na čuvanje povjerila taj povijesni predmet, Anušić je kazao kako nije bio uključen u procese angažmana ovoga broda u hrvatski javni prostor, a Oružane snage RH su angažirane tek kada se pojavio problem s nasukavanjem.
Mi ćemo svoj dio posla napraviti do kraja, a ne znam tko je i na kakav način doveo do ove situacije, niti je na meni da to komentiram, kazao je ministar Anušić.
Zamjenik zapovjednika Hrvatske kopnene vojske brigadni general Valentin Skroza izjavio je kako je bilo nužno krenuti sa sanacijom jer su primjećena početna oštećenja.
Smatra kako je akcija pokazala sposobnosti inženjerijske postrojbe Hrvatske kopnene vojske u pomaganju civilnim strukturama, a očekuje se da će idući tjedan brod biti u plovnom stanju te dopremljen do osječke luke "Tranzit", gdje će dizalicom biti izvađen iz vode i utovaren na veliki tegljač, koji će ga otpremiti u Njemačku.
Vojni izaslanik Savezne Republike Njemačke u RH Hrvatskoj pukovnik Burkhard Weber zahvalio je ministru Anušiću i načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomiru Kundidu na pravodobnom donošenju svih potrebnih odluka i zapovijedi, jer je bilo jasno da samo Hrvatska vojska moža obaviti ovako ozbiljan zadatak.
Ovo je još jedan primjer izvrsne suradnje Njemačke i Hrvatske, kako u vojnom segmentu, ali i u mnogim područjima civilnog života, ocijenio je Weber.
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