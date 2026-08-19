Anušić: Akcija spašavanja replike rimskog broda bit će do kraja obavljena

Smatra kako je akcija pokazala sposobnosti inženjerijske postrojbe Hrvatske kopnene vojske u pomaganju civilnim strukturama, a očekuje se da će idući tjedan brod biti u plovnom stanju te dopremljen do osječke luke "Tranzit", gdje će dizalicom biti izvađen iz vode i utovaren na veliki tegljač, koji će ga otpremiti u Njemačku.