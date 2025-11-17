craiova
Najveći božićni sajam u Europi je u ovoj zemlji, u gradu za kojeg vjerojatno niste čuli
Craiova, šesti najveći grad u Rumunjskoj, ove je godine službeno otvorila božićni sajam koji se prostire na više od 280.000 kvadratnih metara — i prema podacima European Best Destinations uvršten je među najveće božićne događaje u Europi.
Slabije poznata Craiova
Manifestacija traje od 14. studenog 2025. do 4. siječnja 2026., a rasprostire se kroz četiri urbana trga i više glavnih ulica u centru grada.
Iako je Craiova do nedavno bila gotovo nepoznata široj europskoj publici, ovogodišnji advent pretvorio ju je u jednu od najkomentiranijih blagdanskih destinacija. Glavni razlog? Površina veća od 28 hektara, što je značajno više od tipičnih europskih božićnih sajmova.
Usporedbe radi, cijeli zagrebački advent, uključujući Zrinjevac, Tomislavac, Opatovinu, Strossmayerovo šetalište i okolne punktove, procjenjuje se na oko 40.000 – 60.000 m² aktivnog sadržaja. Craiova je, dakle, oko četiri do pet puta veća po obuhvaćenom prostoru.
Frumos târgul de Crăciun din Craiova. Totuși, nu înțeleg de ce îl deschid doar la jumătatea lui noiembrie și nu din august, când sunt copiii în vacanță, ca să se bucure și ei. pic.twitter.com/jM5rSDFHtx— Emanuel Ciocu (@ECiocu) November 16, 2025
Četiri glavna trga spojena u jedan mega-advent
Craiova je svoj božićni program rasporedila na strateške lokacije u središtu grada. To su:
1. Trg Mihaia Viteazula
Glavni gradski trg i centralna točka manifestacije. Ovdje se nalaze najveće svjetlosne instalacije i glavna pozornica na kojoj se održava program.
2. Trg Williama Shakespearea
Zona uređena u bajkovitom stilu, s temom “Ljepotica i zvijer”. Vizualno je najatraktivniji dio sajma, popularan za fotografiranje.
3. Old Town – Frații Buzești Square
Povijesna jezgra Craiove pretvorena je u “Tradicionalni rumunjski Božić” zonu s rukotvorinama i ponudom domaće hrane, kako pišeEuropean Best Destinations.
4. Romanescu Park & okolne ulice
Prostrani gradski park dekoriran je u modernijem, futurističkom stilu, uključujući svjetlosne instalacije iz projekta “Svemirski Božić”.
Sve ove lokacije povezane su svjetlosnim koridorima i dekoriranom rutom dugom oko 2,5 kilometra, čime grad dobiva cjelovit, kontinuirani božićni izgled.
🇷🇴 The largest Christmas market by area in Europe just opened in Craiova, Romania spanning over 280,000 square meters— Daily Romania (@daily_romania) November 17, 2025
Additional bonuses: No terrorist attacks (yet) pic.twitter.com/MJ2VRCGT1g
Kako je Craiova postala “najveći božićni događaj Europe”?
Tvrdnja da je riječ o najvećoj adventskoj manifestaciji odnosi se prvenstveno na ukupnu površinu uređenu u blagdanskom duhu.
Činjenice koje idu u prilog tome:
- 280.000 m² adventskog prostora (potvrđeno od strane rumunjskih turističkih organizacija i međunarodnih portala).
- Više od 1.000.000 LED lampica postavljenih kroz grad.
- Preko 2 milijuna posjetitelja u prošloj sezoni, prema lokalnim vlastima.
- Sa svoja četiri velika trga, parkom i povijesnom jezgrog čini jednu od najvećih urbanih adventskih površina u Europi.
Iako ne postoji službena europska institucija koja veličinu adventa formalno rangira, portali poput European Best Destinations, Romania Insider i Bucharest Daily News dosljedno navode Craiovu kao najveći božićni event po površini.
