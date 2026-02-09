Programi repopulacije
Ovaj otok traži ljude: Nude kuću i 18.000 eura, a ima samo jedan uvjet
Danas diljem svijeta postoje brojni programi koji potiču preseljenje u slabije naseljena područja. Tako, primjerice, talijanska Toskana nudi i do 32.000 dolara onima koji su spremni preseliti se u udaljena i zapuštena mjest
Programi repopulacije
Svijet se sve češće suočava s problemom depopulacije. Demografski pad, starenje stanovništva i migracije prema urbanim središtima ostavljaju iza sebe prazna sela, mjesta bez djece i gradove s tihim trgovima. Taj je trend posebno izražen u ruralnim dijelovima brojnih europskih zemalja, gdje se broj stanovnika iz godine u godinu smanjuje, a lokalne zajednice polako gube svoju vitalnost.
Danas diljem svijeta postoje brojni programi koji potiču preseljenje u slabije naseljena područja. Tako, primjerice, talijanska Toskana nudi i do 32.000 dolara onima koji su spremni preseliti se u udaljena i zapuštena mjesta, u sklopu strategije oživljavanja lokalnih zajednica.
Grčki otok Antikythera
Ipak, postoji i jedna manje poznata, gotovo bajkovita destinacija koja nudi sličnu priliku. Ako ste ikada sanjali o životu u inozemstvu ili o novom početku na potpuno drukčijem mjestu, uz financijsku potporu, grčki otok Antikythera mogao bi vas zainteresirati. Smješten između Krete i Peloponeza u Egejskom moru, Antikitera nudi autentičan duh Grčke u atmosferi malog i intimnog mjesta.
Ako vam ideja preseljenja na grčki otok zvuči privlačno, vrijedi znati da postoji poseban program namijenjen obiteljima koje se žele nastaniti na Antikytheri kako bi se povećao broj stanovnika. Otok danas ima svega 24 stalna stanovnika, dok se tijekom ljeta taj broj poveća na oko 40, piše Greek City Times.
Prije četrdeset godina Antikythera je imala oko 300 stanovnika, no taj se broj s vremenom drastično smanjivao, što je dovelo do pokretanja inicijative za doseljavanje novih obitelji. Program vodi Grčka pravoslavna crkva na Kiteri, koja je postavila jasne kriterije za sudjelovanje, prenosi Nova.
Kakva je Antikitera
Antikythera je otok prekriven brežuljcima, pješčanim plažama i špiljama koje tek čekaju da budu istražene. Gužve gotovo ne postoje, onečišćenje zraka je minimalno, a klima blaga i ugodna veći dio godine. Život na otoku odvija se sporijim tempom, daleko od gradskog stresa, uz mir i tišinu koje je danas sve teže pronaći.
Tko stoji iza programa i tko se može prijaviti
Inicijativu za dodjelu besplatnih kuća pokrenula je Grčka pravoslavna crkva na Kiteri. Program je namijenjen vrlo ograničenom broju ljudi i prati ga niz strogih uvjeta. Ukupno će biti odabrano pet obitelji, a svaka mora imati najmanje četvero djece. Prednost će imati kandidati s korisnim znanjima i zanatima, poput pekarstva, ribarstva ili drugih vještina važnih za život male zajednice.
Izazovi života na udaljenom otoku
Unatoč financijskim poticajima, život na Antikytheri nosi i određene izazove tipične za izolirane otoke. Udaljenost može otežati pristup zdravstvenoj skrbi, obrazovanju, kulturnim sadržajima i širim poslovnim mogućnostima. Otok je povezan svakodnevnom brodskom linijom, a putovanje traje oko dva sata. Postoji i mala zračna luka s povremenim letovima za Atenu, što znači da Antikythera nije potpuno izolirana, ali pristup uslugama može biti ograničen i povremeno neizvjestan.
Ove mjere nisu izoliran slučaj, već dio šire strategije usmjerene na poticanje pozitivnih demografskih kretanja i suzbijanje iseljavanja mladih. Program je najprije pokrenut u regiji Evros, na sjeveroistoku Grčke, u blizini granice s Turskom, a planirano je njegovo širenje i na druga ruralna područja pogođena padom broja stanovnika.
Poticaji nisu veliki, no postoje dodatne pogodnosti
Iako iznosi poticaja sami po sebi nisu veliki, njihova je važnost u simbolici i dugoročnoj strategiji. Oni šalju jasnu poruku da demografska obnova nije samo birokratski pojam, već stvarna prilika za one koji žele započeti novo životno poglavlje, daleko od gradske vreve, okruženi brdima, poljima i tišinom koja ima vlastitu vrijednost.
U mnogim slučajevima ovakve ponude uključuju i dodatne pogodnosti, poput pristupa zemljištu, lokalnoj infrastrukturi ili povoljnijih uvjeta za razvoj malih poduzeća. Cilj nije samo dovesti nove stanovnike, već izgraditi održive zajednice koje mogu dugoročno opstati i rasti.
Dok se Europa suočava s padom nataliteta i odlaskom mladih u velike gradove, Grčka je odlučila krenuti drukčijim putem i ponuditi priliku za novi početak onima koji su spremni prihvatiti mirniji način života, oživjeti tradicionalne sredine i postati dio pozitivnih demografskih promjena.
Za prijavu je moguće kontaktirati lokalnu upravu putem njihove službene internetske stranice, na poveznici dostupnoj ovdje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare