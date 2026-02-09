Iako iznosi poticaja sami po sebi nisu veliki, njihova je važnost u simbolici i dugoročnoj strategiji. Oni šalju jasnu poruku da demografska obnova nije samo birokratski pojam, već stvarna prilika za one koji žele započeti novo životno poglavlje, daleko od gradske vreve, okruženi brdima, poljima i tišinom koja ima vlastitu vrijednost.