Grenlandska političarka za N1: Trump se prema nama ponaša kao prema komadu leda

Američki predsjednik je u Davosu, čini se, napravio zaokret po pitanju Grenlanda i sada tvrdi da ga neće osvajati silom. O svemu što se događa u vezi s ovim otokom N1 Srbija je napravila intervju s tamošnjom političarkom Tillie Martinussen iz Stranke suradnje, koja se protivi neovisnosti Grenlanda.
Dakle, čini se da je Trump napravio zaokret u vezi sa svojom odlukom o Grenlandu, odlučivši da ga neće uzeti silom. To smo čuli u Davosu. No čuli smo i da je i dalje vrlo zainteresiran za Grenland. Kako ste vi doživjeli njegove najnovije komentare?
– Naravno, bili smo vrlo uvrijeđeni. Rekao je da mi nismo čak ni država, nego samo komad leda. To je bila prva stvar zbog koje su se ljudi ovdje doista uznemirili. A zatim je rekao da neće uzeti Grenland silom. Potom je rekao da je sklopio sjajan dogovor s Markom Rutteom, čelnikom NATO-a. Mi nismo bili obaviješteni da je Mark Rutte uopće imao bilo kakav dogovor s našim političarima i s danskom vladom – i nije. Zato čekamo da vidimo o čemu se radi. Svi su zbunjeni jer Mark Rutte, naravno, nema nikakve ovlasti nad Grenlandom. Sve je to vrlo konfuzno. Trump je također rekao nešto o mineralnim sporazumima i da bi, kako kaže, posjedovao određene „dijelove“ Grenlanda, što nam je također vrlo zagonetno. Mi to možda vidimo kao rezultat toga da je netko od europskih čelnika Trumpu rekao: „Gledaj, ovo ne ide u dobrom smjeru. Zapravo, za nekoliko desetljeća možda više nećeš biti ni supersila ako nastaviš ovim putem.“ Ja to tako tumačim – kao da mu je netko rekao: „Ovo nije način. Ovo je ludost. Ako nastaviš ovako, Amerika će u jednom trenutku biti izolirana.“ A onda mu je omogućeno da sačuva obraz. No, naravno, mi to ne znamo. To je samo nagađanje. Ipak, moram reći da smo bili uvrijeđeni načinom na koji je govorio o Grenlandu. Zaista jesmo.
Da, vrlo je nejasno koje su bile teme razgovora između Trumpa i Ruttea, ali čitamo, kao što ste spomenuli, i u britanskom tisku da se spominjalo nešto poput Cipra, gdje Velika Britanija ima vojne baze koje su teritorij Ujedinjenog Kraljevstva, a ne Cipra. Kako ljudi na Grenlandu reagiraju na to? Više američkih baza koje bi bile američki teritorij – je li to prihvatljivo za ljude na Grenlandu?
– To je uvijek bilo prihvatljivo dok smo bili saveznici. Međutim, sada su svi, naravno, skeptični. Mislim da ćemo vidjeti generacije grenlandske djece kako odrastaju s uvjerenjem da se Americi ne može vjerovati – jer je jedna osoba preokrenula 80 godina savezništva, zar ne? Bila sam jako ljuta zbog ovoga i govorila sam o tome, jer sam zapravo bila jedna od onih ljudi koji su bili vrlo naklonjeni Americi, moram to reći. Jako sam voljela Sjedinjene Američke Države. I bilo mi je vrlo teško govoriti tako oštro o predsjedniku Sjedinjenih Država. Ali došla su nova vremena. I kao što sam već spomenula, ako Donald Trump želi novi svjetski poredak – u redu. Ali čini se da su i europski čelnici, kao i kanadski premijer – Carney i Macron trenutačno su vrlo popularni na Grenlandu – jer su rekli: „Dosta je. Ovo više ne možemo slušati.“
Kao što ste spomenuli, Mark Rutte nema nikakve ovlasti nad Grenlandom. Rekao je da s Trumpom nije razgovarao o suverenitetu Grenlanda. Danska premijerka također je izjavila da su takvi razgovori neprihvatljivi. Kako gledate na reakciju Danske na sve što se događa posljednja dva dana?
– Jako sam sretna što vidim da su Danska i Grenland posvuda u komentarima burno reagirali i rekli: „Ne, ovo nam nije u redu. Ne možete jednostavno govoriti o nama kao da smo nečiji dio.“ Nisam mogla ni zamisliti da bi Mark Rutte, koji nema široke ovlasti, rekao nešto o pitanjima koja već nisu bila razjašnjena s danskom i grenlandskom premijerkom. Zato me njegova izjava pomalo zbunila. No možda je, kao što sam rekla, Donald Trump želio izaći iz ovoga bez gubitka obraza i to je bio njegov način razmišljanja. Također je na neki način odustao od cijele priče i rekao: „U redu, drugi ljudi će sklapati te dogovore.“ Zato nisam sigurna je li do te promjene došlo kod kuće u Washingtonu ili na konferenciji u Davosu, ali netko mu je rekao: „Ostat ćeš sam u ovome. Možda ćeš čak biti i opozvan.“ „Ne možeš ovako nastaviti, a da si pritom dodatno ne naneseš štetu.“ No moram ponovno reći — Grenlanđani i Danci, prema svim komentarima koje sam vidjela u vijestima, vrlo su skeptični prema Trumpovoj administraciji.
Još jedna stvar koju je spomenuo jest takozvana „Zlatna kupola“, proturaketni sustav koji funkcionira u Izraelu. Spomenuo je nešto slično u kontekstu Grenlanda. Kako ste to doživjeli?
– Prije svega, nije bilo potrebe ni da se Grenland napadne, niti da se „kupi“, što je također vrlo uvredljivo, kao da smo stoka koju se može jednostavno premještati. Nije nas bilo potrebno kupiti, preuzeti ili napasti da bi se dobila „zlatna kupola“, ako je to bila njegova želja, s obzirom na sporazume koje već imamo. Kao drugo, nitko na Grenlandu već dugi niz godina ne vidi prijetnju ni od Kine ni od Rusije. Stoga je obrazloženje koje koristi, pod prvo, možda utemeljeno na obavještajnim podacima koje ne dijeli sa saveznicima — što nas ne bi iznenadilo — i, pod drugo, ja ne mislim da nas oni trenutačno ugrožavaju. Nismo toliko naivni da mislimo da, ako bismo bili potpuno suverena država, netko ne bi pokušao doći i nešto ovdje učiniti. Ali do dolaska Donalda Trumpa na vlast, mislili smo da imamo mnogo dobrih saveznika. I, srećom, u Europi ih i dalje imamo.
Kako sve ovo utječe na vas i na ostale ljude na Grenlandu, na osobnoj razini?
– Naravno, ljudi su bili vrlo uplašeni. Imali smo hitan medicinski slučaj sa 75-godišnjom ženom koja živi u našem domu i koju poznajem još od djetinjstva. Zbog demencije, sav ovaj kaos i strah koji su je okruživali toliko su utjecali na nju da je morala biti hospitalizirana.
Iako sada izgleda da nećemo biti napadnuti, nešto joj se „prelomilo“ u glavi i čini se da ćemo je morati zadržati u bolnici. Mislim da je sve ovo ostavilo ogroman trag na ljude na Grenlandu. Također, prisutno je mnogo bijesa. Nažalost, ono što mislim da će se dogoditi jest da nitko više neće vjerovati predsjednicima Sjedinjenih Američkih Država. I to nije stvar američkog naroda, niti naroda Grenlanda ili Danske, već američke vlade kojoj više ne vjerujemo. A posebno Donaldu Trumpu ovdje se više nikada neće vjerovati.
Kao što sam vidjela u mnogim komentarima, već smo imali sporazum da budemo saveznici, a on ga je prekršio. Ako bismo sklopili novi sporazum s njim, što bi ga spriječilo da i njega prekrši? Ljudi su vrlo skeptični, moram reći.
