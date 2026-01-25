Grenlandska političarka za N1: Trump se prema nama ponaša kao prema komadu leda

– Naravno, bili smo vrlo uvrijeđeni. Rekao je da mi nismo čak ni država, nego samo komad leda. To je bila prva stvar zbog koje su se ljudi ovdje doista uznemirili. A zatim je rekao da neće uzeti Grenland silom. Potom je rekao da je sklopio sjajan dogovor s Markom Rutteom, čelnikom NATO-a. Mi nismo bili obaviješteni da je Mark Rutte uopće imao bilo kakav dogovor s našim političarima i s danskom vladom – i nije. Zato čekamo da vidimo o čemu se radi. Svi su zbunjeni jer Mark Rutte, naravno, nema nikakve ovlasti nad Grenlandom. Sve je to vrlo konfuzno. Trump je također rekao nešto o mineralnim sporazumima i da bi, kako kaže, posjedovao određene „dijelove“ Grenlanda, što nam je također vrlo zagonetno. Mi to možda vidimo kao rezultat toga da je netko od europskih čelnika Trumpu rekao: „Gledaj, ovo ne ide u dobrom smjeru. Zapravo, za nekoliko desetljeća možda više nećeš biti ni supersila ako nastaviš ovim putem.“ Ja to tako tumačim – kao da mu je netko rekao: „Ovo nije način. Ovo je ludost. Ako nastaviš ovako, Amerika će u jednom trenutku biti izolirana.“ A onda mu je omogućeno da sačuva obraz. No, naravno, mi to ne znamo. To je samo nagađanje. Ipak, moram reći da smo bili uvrijeđeni načinom na koji je govorio o Grenlandu. Zaista jesmo.