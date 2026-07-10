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Anthony Hopkins započinje skladateljsku karijeru! Objavio je prvi singl
Dvostruki dobitnik Oscara Anthony Hopkins u 88. godini ostvario je još jedan životni san. Slavni britanski glumac objavio je svoj prvi singl kao skladatelj, "Bracken Road", kojim najavljuje izlazak albuma "Life is a Dream".
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Kako je priopćila diskografska kuća Decca Classics, album će sadržavati orkestralne skladbe koje je Hopkins stvarao tijekom više od šest desetljeća.
Iako je svjetsku slavu stekao kao glumac, zahvaljujući ulogama kao što su Hannibala Lectera u filmu "Kad jaganjci utihnu" te batlera Stevensa u filmu "Na kraju dana", Hopkins je poručio da je glazba njegova prva umjetnička ljubav, piše CNN.
"Glazba je bila moja prva želja, moj prvi san. Skladam cijeli život. Neke od ovih skladbi prate me desetljećima i stalno im se vraćam", rekao je Hopkins.
Klavir je počeo svirati već s četiri godine, a s improvizacijom i skladanjem započeo je kao dječak. U tinejdžerskim danima pisao je glazbu za lokalne kazališne predstave, a komponiranje nije napustio ni nakon što je njegova glumačka karijera doživjela svjetski uspjeh.
Glazba mu je, kako navode iz izdavačke kuće, bila važan oslonac i u teškim razdobljima. Tijekom pandemije koronavirusa 2020. godine na društvenim je mrežama podijelio snimku na kojoj svira klavir svom mačku Niblu.
Album "Life is a Dream" snimljen je u londonskoj dvorani Alexandra Palace u izvedbi Philharmonia Orchestra pod ravnanjem dirigenta Gustava Dudamela, dobitnika nagrade Grammy.
Dudamel je poručio kako je Hopkins jedan od rijetkih umjetnika čija kreativnost nadilazi granice pojedinog medija.
"Ista dubina mašte, humanosti i emocije koja obilježava njegov rad na filmu i u kazalištu prisutna je i u njegovoj glazbi. Glazbi pristupa poput pripovjedača i pjesnika, stvarajući djela koja su istodobno vrlo osobna i univerzalna", rekao je.
Album izlazi 21. kolovoza.
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